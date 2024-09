El exbalono Masllorens, en el limbo del Granada

El centrocampista hispano-colombiano José Masllorens, que jugó tres temporadas en la Real Balompédica Linense, está padeciendo desde que comenzó la presente temporada su particular vía crucis, ya que carece de licencia en el primer equipo del Granada CF (Segunda división) pero al tener ya los 23 años cumplidos, el club, por si fuese necesario su concurso en Segunda, no permite que juegue en su filial, el Recreativo, de la Segunda Federación, en la que compite, entre otros, con el equipo de La Línea. El pivote ya se sobrepuso a una situación similar cuando llegó a la Balona, en la campaña 2020-21, en la que solo pudo ayudar al ascenso a la entonces Primera RFEF de nuevo cuño en la segunda vuelta, puesto que los albinegros no pudieron otorgarle ficha en la primera vuelta de la competición.

Verano de 2020. La Balona incorpora in extremis a Jose Masllorens, nacido en Girona pero criado en Bogotá, con doble nacionalidad y que a pesar de tener solo 19 años ya había pasado por Holanda, Turquía y Uruguay. El club hace un movimiento de última hora ante la lesión que sufre Paco Candela, pero la Federación uruguaya no envía a tiempo en imprescindible tránsfer (su último equipo había sido el City Torque sub-19 de aquel país) y el mercado de verano expiró sin que los albinegros pudiesen inscribirle.

Aquella andadura, la del ascenso en Murcia, llegó a jugar 16 partidos bajo el mandato de Antonio Calderón, como también fue pieza importante tanto el curso siguiente, el de la agónica permanencia linense con el triunfo en la última jornada sobre el Andorra (29 partidos, 17 como titular), como en el 2022-23, la que llevó a su equipo a la Segunda RFEF. En aquel curso no solo disputó 34 partidos (27 en el once) sino que la Asociación de Veteranos de la Real Balompédica (Averbal) le concedió el premio Salvador Mota al pundonor.

El rendimiento de Masllorens dio pie a que el Granada CF se hiciese con sus servicios. Los contactos comenzaron tan pronto que ya en enero el jugador rechazó la oferta de renovación del entonces presidente, Raffaele Pandalone, porque tenía claro su destino.

Masllorens se dispone a abrazar a Alhassan Koroma durante su etapa en la Balona / Erasmo Fenoy

En la pasada campaña, entonces en Primera Federación, disputó 26 partidos (17 titular) con el Recreativo de Granada. Pero este verano su situación dio un giro de 180 grados.

“El centrocampista era uno de los jugadores del Recreativo Granada llamado a hacer la pretemporada con el primer equipo rojiblanco. Al tener ya los 23 años, su esperanza estaba en conseguir que le hicieran ficha con los mayores porque ya no podía alternar con el filial por edad. A diferencia de Brau y Pablo Sáenz, a Masllorens no le llegaron a subir federativamente, pero tampoco salió cedido antes del cierre del mercado veraniego”, detalla Rafael Lamelas en Ideal.

“Ahora, entrena con el primer equipo, pero su licencia sigue vinculada al Recreativo. De momento, sigue siendo un elemento de rotación en las sesiones de trabajo, pero aún no se ha dado el caso de que baje a actuar con el conjunto dependiente”, explica.

“Al Granada 'A' le quedan dos licencias libres, pero han quedado guardadas para el mercado invernal. Sí recibió el alta Manu Lama, fichado del Fuenlabrada; mientras que Siren Diao está vinculado al 'B', aunque a todos los efectos sea de la primera plantilla”, finaliza.

El pasado lunes el valenciano Fran Escribá (Getafe. Villarreal, Real Zaragoza, Celta...) relevó a Guille Abascal en el banquillo del primer conjunto nazarí, decimosexto después de empatar en el Nuevo Los Cármenes con el Málaga en la última jornada. Una puerta que se le abre a Masllorens para que su situación cambie.