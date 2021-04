El técnico del Real Murcia, José Luis Rodríguez Loreto, opinó tras el empate de este domingo ante la Real Balompédica Linense (0-0), que valió a los albinegros para lograr el ascenso a Primera RFEF, que su equipo tuvo "el control absoluto del partido" y afirmó que en la segunda mitad hubo "dos penaltis claros" no pitados a favor de los suyos.

"Tuvimos el control absoluto del partido. Salimos bien, en un encuentro difícil, pero no tuvimos definición arriba. Tuvimos mucha llegada, muchos centros de banda y oportunidades de gol pero no la metimos, y si no la metes es imposible ganar", comenzó el entrenador.

"En la primera parte nos faltó más llegada. Cuando hay centros por banda hay que tener más presencia de jugadores de fuera de área. No sé cuantos centros hicimos, pero ellos acumulaban mucha gente dentro. Tuvimos muchas oportunidades claras en la segunda parte para hacer gol y no lo hicimos. Los goles son los que marcan la diferencia. La Balona, con muy poco, nos ha sacado puntos en los dos partidos y nosotros sacamos mucho haciendo muchísimo", continuó.

Loreto cree que la pena máxima detenida por el albinegro Nacho Miras en la primera parte condicionó el encuentro: "Los penaltis marcan mucho. Si metes el gol, coges confianza, el equipo se anima y volvemos a rodar. Pero fallamos el penalti y comenzamos a nadar contracorriente. Aún así el equipo no se deshizo nunca. Creo que merecimos más pero la realidad es otra. Tuvimos el penalti, varias ocasiones de gol, para mí hubo dos penaltis claros en la segunda parte, pero si no te lo pitan... Son cinco puntos que nos separan de la segunda posición. Esa es la diferencia".

El preparador sabe que el ascenso ya es muy complicado para el Real Murcia: "Mientras haya opciones matemáticas tenemos que pelear, por respeto a la afición y al club. Está difícil. El equipo lo intentó con todo lo que tenía pero nos faltaron cosas, esa diferencia que te hace ganar el partido".

Preguntado sobre su continuidad en el banquillo pimentonero la próxima campaña, respondió: "Es un mal día para contestar eso. Es un día triste, porque teníamos la ilusión de ganar y no voy a entrar en esa dinámica. Estoy muy a gusto aquí, hemos trabajado todo lo que hemos podido pero la realidad es que no nos ha dado. Ya veremos que pasa la temporada que viene. Para mí es un orgullo estar aquí y hay que esperar".

"La afición quiere y merece mucho más. Nos está tocando vivir estos momentos difíciles. Este club tarde o temprano saldrá para arriba, seguro. Hay que estar unidos. Cuando termine la temporada hay que analizar todo e intentar no cometer errores", dijo.

El entrenador no ha querido detallar los fallos cometidos durante la presente campaña: "Es una valoración personal que haría con alguien del club. Está claro que algo ha faltado, es evidente. Hay que hacer autocrítica, ver donde se puede mejorar. La historia de este club es muy grande y seguro que va a volver a estar arriba".