Balona: cuidado con las bajas

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, afronta el encuentro del próximo domingo (12:00) en Utrera, el último de 2025 en el grupo X de Tercera Federación, con un arsenal muy diezmado. Los albinegros tienen que hacer frente a la visita al San Juan Bosco con al menos cuatro bajas y eso a la espera de ver cómo evolucionan hasta el sábado algunos jugadores que arrastran ligeros problemas físicos.

La Balona acudirá a Utrera sin los sancionados Antonio Hermosín —que finalmente sí que aparece entre los jugadores inhabilitados por el Comité de Competición— y Pedro Morillo, ya que ambos fueron expulsados el pasado domingo en el accidentado encuentro que los albinegros disputaron en el Ciudad de La Línea con el Dos Hermanas (2-2).

A esa ausencia se une la de Marlone, al que una lesión mantiene apartado de los terrenos de juego desde la séptima jornada. El zaguero francés evoluciona favorablemente, pero ya es un hecho que no podrá reaparecer hasta 2026.

La otra baja confirmada es también la de un central, en este caso el jovencísimo Rubén Olea, que fue víctima de la mala fortuna el pasado domingo. Saltó al campo en el minuto 75 para relevar a Álvaro González y muy poquito después sufrió una lesión de rodilla.

El zaguero malagueño se mantuvo literalmente cojo sobre el terreno de juego —lo que no le impidió participar en alguna acción—. Nada más decretar el final de la contienda el colegiado cordobés Rafael Soler Romero, el futbolista, que dejaba ver evidentes muestras de dolor, tuvo que ser ayudado a abandonar el césped.

Rubén Olea se ha sometido en el transcurso de esta semana a diferentes pruebas para conocer el alcance exacto de su dolencia. Es cierto que las primeras sensaciones tanto del propio afectado como de los servicios médicos de la Balona no fueron las mejores, pero el club prefiere ser cauto hasta tanto se pronuncien los galenos.

Las ausencias de Marlone y Rubén Olea dejan al equipo muy justito para los puestos del centro de la retaguardia,

Los locales, con un alta y una baja

Por su parte el conjunto de casa, cuya entidad está envuelta en una crisis institucional de grandes dimensiones, afronta el encuentro con la baja por sanción de Dani del Moral, que fue expulsado en el minuto 59’ en la visita del pasado domingo al Atlético Onubense.

Dani del Moral fue precisamente el autor del único tanto mostachón, que en ese momento suponía el 0-1, aunque al final los locales remontaron y se impusieron por 3-1.

Por el contrario el técnico, Lolo Ortiz, recupera al centrocampista Antonio Jesús (ex de Atlético Sanluqueño, Ciudad de Lucena, Xerez Deportivo y Xerez DFC) , que se perdió el partido en la capital onubense por acumulación de amonestaciones.