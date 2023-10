Mere: "La afición está muy enfadada y es normal"

Baldomero Hermoso, Mere, entrenador de la Balona, ha vivido este domingo un "día duro" que termina con un resultado de su equipo ante el Estepona "difícil de digerir".

"En la primera parte no reaccionamos y en la segunda sí fuimos el equipo que queremos ser y tuvimos las ocasiones suficientes como para empatar, aunque no lo hicimos. La afición está muy enfadada y es normal", dijo el preparador, que en otro momento de la rueda de prensa insistió en que es "muy comprensible" la irritación de la hinchada. "Merecemos los pitos", dijo.

Mere se culpó de una primera parte que no le gustó "nada". "El equipo estuvo muy nervioso por todo lo que fuera llevar el balón desde atrás. Llegó un momento en el que intenté trasladarle a los jugadores que fueran mucho más prácticos. Luego sí que fuimos capaces de hacer lo que queremos, aunque a pesar de eso llegó el cero a dos en los momentos finales", resumió.

"Mi trabajo ahora es entrar en el vestuario y decirle a los jugadores que es esto es lo que hay, que hay que levantar la cabeza, venir a entrenar mañana y revertir la situación. Estamos al comienzo de la competición y estamos a tiempo de todo. Yo sé que es muy difícil de digerir esta derrota, pero tenemos que ser fuertes fuertes mentalmente y recuperarnos. Hay que prepararse bien para el sábado y empezar a ganar partidos", explicó.

El técnico siente "dolor" porque la Balompédica no fue capaz de ser el equipo que él quiere hasta el cero a uno. "Una primera parte tan mala tiene que ver con el agarrotamiento, con la rigidez que nos convierte en un equipo plano", analizó.

"La responsabilidad es mía. Yo no he ayudado al equipo en la primera parte, no fuimos más prácticos por decisiones mías. Veo un vestuario muy trabajador, un grupo unido y comprometido que no es capaz de trasladar eso al campo. Los jugadores son honrados. Tienen que mejorar mucho, pero el primero, yo", manifestó antes de apostar por alcanzar "un estado mental en el que tengamos de la tranquilidad de hacer las cosas que debemos".