José María Salmerón: "Estuvimos intensos y tuvimos el control del partido"

José María Salmerón, entrenador del CD Badajoz, lamentó no poder llevarse la victoria en el empate ante la Real Balompédica Linense. El técnico señaló que su equipo estuvo "muy intenso" y tuvo "el control del partido" "Generamos muchas ocasiones de gol, aunque al final no tuvimos suerte en la definición e incluso fuimos 1-0. Esto es fútbol y pasan estas cosas", dijo.

Acerca de una supuesta falta en el gol que precedió al tanto de la Balona, Salmerón explicó: "Vimos como Kike iba hacia el balón y cómo se le estiraba la camiseta. Él estaba muy enfadado por eso. Son cosas que ocurren y protestamos pero vino el gol que no se cumplía con el partido que se estaba viendo".

En lo táctico, el almeriense elogió las capacidades de la Balona y se refirió al trabajo que hicieron los suyos para que los de La Línea "se sintieran incómodos".

"Fuimos a por el partido desde el primer momento. Creemos que tienen cualidades para hacer daño con jugadores muy buenos en el desborde. Vinieron el primer partido de su entrenador y nos ganaron y al final hicieron una trayectoria parecida a nosotros. Estuvieron incómodos y acabamos satisfechos por nuestro juego", sostuvo.

El técnico destacó: "En la primera parte fuimos muy dominadores y creamos ocasiones de gol. No encontramos un gol que vimos un agarrón muy claro al portero, pero esas cosas pasan. Tuvimos ocasiones y no acertamos. Nos vamos con la satisfacción de hacer muy buen partido, pero no conseguimos la victoria que es lo que queríamos nosotros".

El entrenador pacense mostró su satisfacción porque "lo importante es generar esas ocasiones de gol y espero que en otro partido se puedan acertar".

"Hemos tenido un par de ellas en área pequeña con jugadores que de normal definen bien. Estamos satisfecho con el partido que hemos hecho", dijo.

Con el Badajoz en la zona caliente de la clasificación, el entrenador visitante dejó claro: "Me preocupa el hecho de estar en esa circunstancia, pero al final hay siete u ocho equipos cerca unos de los otros. Quedan once partidos más que hay que trabajar y tener esa línea y seguir compitiendo y cumplir el objetivo de estar la próxima temporada en Primera Federación".