La Real Balompédica Linense (Segunda B) y la Unión Deportiva Los Barrios (Tercera división) han acordado, a la espera de hacerlo oficial, que el encuentro amistoso que les enfrenará el próximo sábado se dispute a partir de las 12:30 en el Manuel León de Castellar de la Frontera. El choque está previsto que se juegue a puerta cerrada.

La Unión no recibirá a la Balona en el San Rafael. El terreno de juego del coliseo barreño no presenta las mejores condiciones y ante el inminente comienzo de sus competiciones, los clubes han acordado celebrarlo en Castellar. No es oficial, pero las partes han pactado que el arranque del choque tenga lugar a partir de las 12:30.

El que le enfrente al conjunto de la Villa será el octavo y último amistoso de las huestes de Antonio Calderón, que hasta ahora ha firmado victorias sobre Marbella y Sevilla Atlético, empates con Almería y Recreativo de Granada y derrotas ante Linares, Cádiz B y Córdoba CF.