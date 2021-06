El delantero sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov –ex del CD San Roque y la Real Balompédica Linense- está negociando su salida del Real Mallorca, con el que aún le queda un año de contrato, para enrolarse la SD Eibar, que el curso próximo militará en Segunda división (Liga Smartbank).

El Periódico de Aragón asegura que el exalbinegro ha renunciado a fichar por el Real Zaragoza para sellar su acuerdo con el Éibar y la prensa balear especifica que más que una desvinculación, lo más probable es que “al final haya un acuerdo de traspaso entre la entidad armera y el club balear con cifras por objetivos”. De esa operación se vería beneficiada la Real Balompédica, que aún posee una parte de los derechos del atacante.

“La capacidad económica de la SD Eibar y su candidatura segura al ascenso parecen haber seducido a Stoichkov, que también tenía ofertas en firme del Sporting o el Tenerife, además de la posibilidad del Zaragoza”, recalca por su parte Diario de Mallorca.

“Stoichkov, que llegó al Mallorca en 2018 desde la Balompédica Linense, solo ha militado en esa primera temporada en el club balear [en la que colaboró en el ascenso] y después ha tenido dos cesiones consecutivas, primero al Alcorcón y luego al Sabadell, con el que no pudo evitar el descenso en esta temporada”, recuerdas el rotativo.

“El Mallorca, recién ascendido a Primera, tenía claro que le iba a dar salida y el futbolista, con el deseo también de jugar en la élite aunque no en el conjunto balear, ha optado al final por mantenerse en la categoría de plata, donde ha tenido numerosas propuestas. El Zaragoza lo tenía subrayado en rojo en su agenda, pero la más que escasa, por no decir nula, capacidad de maniobra del club, pendiente del desembarco de la nueva propiedad, le ha terminado de alejar de una puja en la que nunca fue favorito”, sostiene.

“El atacante ha disputado esta temporada 38 partidos con el Sabadell, 33 de ellos en el once, con 11 goles en Liga y otro más en Copa, además de tres encuentros en el Mallorca antes de salir cedido al final del mercado de verano. En la categoría de plata lleva, desde 2018, 30 goles en 96 encuentros. Se trata de un mediapunta con mucha movilidad y que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones por detrás del delantero, aunque su preferencia es hacerlo como segundo punta. Posee gol, velocidad y desparpajo, aunque es algo irregular en su rendimiento, con altibajos a lo largo de una temporada”, finaliza la información.