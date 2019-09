El entrenador del Mérida, Santi Amaro, no se mostró descontento por el 1-1 final de su equipo ante la Real Balompédica Linense en la capital de Extremadura. “Es difícil valorarlo. Creo que el resultado es justo. La Balona es un buen equipo que venía sin encajar un solo gol y el Mérida ha hecho también un buen partido”, señaló.

Amaro habló, tras el partido, acerca del penalti que anotó el balono Tomás y puso el empate en el marcador: “A mí me dice Álex que le da en la mano pero que la tiene pegada al cuerpo y que por televisión se ha dicho que no ha sido penalti. Que no ha habido intencionalidad, que no ocupaba espacio alguno... En fin. Pero si entramos en la reglamentación ya me pierdo. Sí que es cierto que durante las tres últimas semanas hemos salido perjudicados con las actuaciones arbitrales”.

El preparador del conjunto emeritense alabó el juego de su guardameta, Curro Harillo, y el resto de sus hombres: “Los he visto bien, hay que tener en cuenta que hemos tenido hasta tres porteros en los últimos partidos. Del resto hay que valorar que traemos el bloque de Tercera división y que entran y salen jugadores que van cogiendo experiencia y aportando. Hay que estar de la mejor forma posible porque es fácil ver que la temporada es muy larga y hay oportunidades para todos los futbolistas”.

Santi Amaro puso el acento en que se mantiene fiel a los hombres que devolvieron al conjunto extremeño a la categoría de bronce pero que los refuerzos tendrán su protagonismo.