Romerito: "Me duele que piten al equipo, los jugadores lo han pasado mal y estamos cuartos"

Antonio Romerito, el entrenador de la Real Balompédica Linense, se mostró satisfecho por la victoria ante el UCAM en el Municipal, pero expresó su malestar por los pitos que recibieron sus pupilos en la primera parte: "Me duele que piten al equipo, los jugadores lo han pasado mal y estamos cuartos. En los malos momentos es cuando más necesitamos el apoyo de la afición. Quiero que esto sea una crítica constructiva", manifestó.

Romerito destacó el valor del triunfo ante uno de los favoritos del grupo: "Son titanes estos equipos, el UCAM y casi todos con los que nos hemos enfrentado, con grandes presupuestos y grandes plantillas, por eso quiero romper una lanza por los jugadores porque me duele. Lo están pasando mal, ellos son los primeros que quieren ganar pero a veces no salen las cosas y la afición tiene que ayudar. A mí me pueden decir lo que quieran porque yo tengo las espaldas grandes, pero al equipo hay que ayudarle cuando lo está pasando mal. Me dolió que pitaran al equipo. Estamos cuartos y tenemos que apreciar eso", expresó.

El técnico de la Balona vio "dos partes diferenciadas" en el duelo ante los universitarios: "Empezamos bien pero nos fuimos diluyendo, también por el tema del viento y de que veníamos de dos derrotas. La primera parte fue más para el UCAM y la segunda, más nuestra y aprovechamos las ocasiones".

Romerito, que felicitó a Chironi, entiende que la Balona necesitaba "confianza". "Es lo que nos hacía falta y la cogimos con el gol. El equipo trabaja muy bien y no se le puede pedir más. Somos la Balona, tenemos buena plantilla pero nos va a costar mucho y necesitamos el número doce", recalcó.

El albinegro considera que "ganarle 2-0 al UCAM no es fácil" y concede que "ellos tuvieron dos ocasiones claras también en el primer tiempo para adelantarse".

"Vamos a perder más partidos, ya lo digo, y también los vamos a ganar, pero hay que apoyar al equipo", insistió el técnico de la Balona, que invita a "seguir trabajando" porque "nos queda mucho sufrimiento por delante, sobre todo al cuerpo técnico".