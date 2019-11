El entrenador del CD Badajoz, Mehdi Nafti, señaló tras caer su equipo en el Municipal linense ante la Balona (1-0) que la derrota fue muy dolorosa. "Sobre todo por cómo se produjo, desaparecimos desde el gol. No puede pasarnos eso", subrayó.

Nafti aseguró que falta nervio a los suyos: "No puedes esperar en esta categoría a que el equipo rival te golpee para sacar tu amor propio porque tu amor propio tiene que estar antes y siempre. La expulsión y el gol nos han obligado a buscar un partido de ida y vuelta para intentar el empate. No entiendo por qué mi equipo espera a recibir ese golpe para reaccionar. Esa línea de tres que montamos detrás les dio opciones a correr y hacernos daño, pero es lo que podíamos plantear".

"El equipo no estuvo mentalmente fuerte como me hubiera gustado. Siempre hemos dado la cara en los partidos anteriores, pero lo que más me preocupa es cómo sacar la maldad de los chicos. Tenemos que creer más en nosotros mismos y quitarnos el freno de mano de encima, no vale salir a ver lo que pasa. No creo que tengamos un problema futbolístico. Es algo más bien de altibajos emocionales, durante un mismo encuentro, que nos perjudica mucho".

Mehdi Nafti se marca el próximo partido de los suyos frente al Marbella como un bonito reto: "Es un rival que todavía no ha perdido", concluyó.