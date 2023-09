Mere: "Somos los primeros que no nos conformamos con el empate"

Baldomero Hermoso Mere, el técnico de la Real Balompédica Linense, aseguró que su vestuario no se conformó con el punto cosechado en casa contra el Águilas FC y reconoció que el segundo tiempo su equipo perdió el hilo de todo lo bueno que había hecho en la primera parte.

"El partido tuvo dos partes muy diferentes", comenzó Mere su valoración. "Teníamos enfrente a un buen equipo y lo sabíamos, sobre todo si podía tener el balón. Después de unos primeros diez minutos no vistosos, tuvimos el control, permitimos muy poco con la presión y eso nos permitió también acercamientos, aunque sin ocasiones claras. Queríamos mantener eso en la segunda parte para mejorar pero estuvimos muy lejos de conseguirlo. La segunda fue para ellos y se nos hizo larga, acabamos casi conformándonos con no perder porque sinceramente no hicimos una segunda parte buena", manifestó.

Sobre los cambios en la segunda mitad, Mere se explicó: "Las decisiones están muy ponderadas, no son caprichosas. A Dani Santafé le tuvimos que pinchar en la rodilla para que pudiera jugar, Adri Peral no pudo entrenarse durante toda la semana, tenemos fuera a Santi Jara, Javi Fernández, Miguel Cera, Pepe Greciano... muy pocas posibilidades de movimiento de banquillo. No es una excusa, estoy argumentando. El único que nos podía aportar en el aspecto ofensivo era Toledano".

"Son momentos que vienen durante la liga", aceptó el técnico de la Balona, que ensalzó al Águilas como "una de las mejores plantillas de la categoría".

"¿Qué faltó en la segunda parte? Tener esa capacidad competitiva que tuvimos en la primera", volvió a contestar a una pregunta.

"La parte positiva de todo es que de los cuatro partidos llevamos tres con la puerta a cero, que no está mal para un equipo que empieza, pero es cierto también que llevamos tres empates y no son los resultados que queremos", reconoció. "No nos conformamos, no nos vale el empate, pero no puedo estar enfadado con los jugadores, estuvimos pocos acertados pero no puedo decir que no lo den todo", aseguró.