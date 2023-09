Sebas López: "La Línea va a ser un campo difícil para sacar puntos"

Sebas López, el entrenador del Águilas FC, se marchó con "sabor agridulce" de La Línea pero valoró el punto conseguido ante la Balona: "Va a ser un campo difícil para sacar puntos", aseguró el preparador de los murcianos.

"Creo que el partido tuvo una primera parte en la que estuvo muy igualado, nos metieron en el área y no despejábamos bien. Sabíamos que tienen un equipo con mucha presencia en ese juego aéreo; y luego en la segunda parte todo cambió, el ritmo, las ocasiones y estuvimos mucho más cómodos", resumió López en su valoración.

"Nos vamos con un sabor agridulce, pero creo que va a ser un campo difícil para sacar puntos y nos llevamos uno", expresó. "No me voy satisfecho pero tampoco me voy cabreado", agregó.

El técnico del Águilas explicó que tuvo que modificar el plan inicial aunque el objetivo era el mismo: "Me considero un entrenador ganador y vinimos tras ocho horas de autobús a intentar ganar. A veces el fútbol es caprichoso, a veces generas las ocasiones y otras con menos... Pero también hay que felicitar al rival porque en muchas fases del juego nos dominó y nos metimos en su ritmo".

"Hay que ser humildes y respetuosos porque nos tocó llevarnos un punto ante un rival que creo que va a estar arriba", subrayó Sebas López, que en el descanso trató de transmitir "seguridad y el tener personalidad con el balón". "Movimos alguna pieza y creo que nos dio resultados, se vio un Águilas en campo rival, jugando, acercándose a portería", argumentó.

"Queríamos hacer un partido de mucha posesión para cansarlos y creo que les pasó factura y sufrieron un poco más", opinó el murciano, que tiene claro que la Segunda RFEF "es una categoría en la que tienes que vivir mucho del oficio, aislarte un poco, vivir del once contra once".

"La Balona es un rival que hay que respetarlo, esto va a ser largo y al final vamos a estar en pocos puntos", acabó.