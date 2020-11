El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Calderón, declaró en la rueda de prensa posterior al empate que los albinegros firmaron con el Atlético Sanluqueño y que les apeó del liderato que su equipo llevó "el control en todo momento", pero no encontró el camino a la victoria.

"Hicimos de todo para ganar, pero fallamos un penalti y una ocasión a bocajarro que se fue fuera, pero no hay que rasgarse las vestiduras. No somos el Real Madrid, que también pierden muchos partidos y hay que seguir trabajando", señaló el técnico balono.

"Llevamos el control todo el tiempo, contra un equipo muy coordinado, con experiencia, que no te concedía mucho, que no te dejaba muchos espacios", recalcó

"Intentamos mover el balón, pero los centros nos los defendieron bien. En general, estábamos llevando el control, moviendo el balón rápido para llegar de banda a banda y generar superioridades y poder poner centros al área, donde teníamos dos hombres para rematar", añadió Calderón.

"Fruto del dominio, llegó el penalti que al filo del descanso hubiese cambiado el partido, pero no la logramos materializar y el partido se alargó y cuando se alarga, el rival siempre puede tener alguna", dijo.

"Tuvieron un contraataque que salvó bien Nacho [Miras] pero seguimos intentándolo", aseguró.

"Había más espacio y nos llegó otra muy clara en un córner pero también fallamos. Nos vamos tristes porque queríamos ganar pero la gente trabajó bien", destacó el técnico sobre la incapacidad de anotar tantos de su equipo.

Calderón señaló que no le sorprendió la capacidad defensiva del Sanluqueño: "Es un rival que viene a no concederte nada a hacer su partido, a no descubrirse, no ataca. Está esperando a que tu falles para atacarte. Casi siempre tienes que atacar a ocho jugadores más el portero y es muy difícil".

"Tienen muchísima experiencia, juegan muy ordenados, y defienden con dos líneas de cuatro. Luego buscan a Geijo y Cervero y a partir de ahí, cuando reciben el balón, intentan salir por fuera para meter balones a área y muy peligrosos a balón parado", añadió.

"Nos gusta ganar, sea donde sea. Es verdad que fuera de casa a veces tienes más espacio que en casa, pero nos gusta jugar en nuestro campo. Cuando viene un Sanluqueño que viene de una derrota y se arma bien, no es fácil", añadió.

"Los partidos se pueden perder en la media hora, no los pierdas en la primera hora porque luego los puedes ganar. La liga es igual. Sumas, no vas perdiendo, ganas fuera. Lo importante es estar ahí el tramo final. ¿A quién no le gustaría estar primero todo el año? Somos realistas y que nuestro objetivo es estar en la pelea. En esta liga tan corta no perder es muy importante pero hay que acompañarlo de victorias, Veníamos de ganar fuera con el Cádiz B y hoy queríamos ganar en casa, pero no ha podido ser", recalcó Calderón.

Sobre los cambios, Calderón explicó que varios de ellos se debieron a problemas físicos. "Candela tenía un problema en la rodilla e introdujimos a Peque y cambiado al 4-4-2 para tener más amplitud por la banda derecha. Después entró Koroma para darnos velocidad por la izquierda, Luis Alcalde para dar creatividad por el medio y cuando Din tenía una molestia, preferimos cambiar a los laterales y luego metimos a Tato al final para tratar de jugar con dos delanteros".

Preguntado por Javi Forján, el técnico aprovechó para alabar sus virtudes: "Forján es un futbolista que nos aporta mucho trabajo, siempre busca el gol y está muy comprometido. Rompió un par de veces al primer palo, pero no le llegaron bien los balones y es un hombres que nos da algo diferente a Tato y a Pito. Era importante tenerlo para que sus defensas no estuvieran tan cómodos e hizo un buen trabajo"