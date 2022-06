Leandro Martínez se deja querer por Unionistas de Salamanca

El delantero Leandro Martínez, que en la temporada que está finalizando ha defendido los colores de la Real Balompédica Linense, aparece en la nómina de jugadores que interesa al Unionistas de Salamanca, que también milita en Primera RFEF. El extremo, que finaliza contrato con los de La Línea, no cierra la puerta a un posible renovación, pero se deja querer en los medios charros por el conjunto salmantino.

En declaraciones a Salamanca24horas, tituladas “no me importaría jugar algún día en Unionistas” el futbolista cántabro se refiere así a su futuro: “Firmé un año y no he hablado con el club. Acaban de renovar al entrenador. Está todo un poco parado. De momento se escucha más hablar de entrenador que de jugadores”.

Y cuando es preguntado por el conjunto salmantino, responde: “Le tengo ubicado porque tuve a Dani Mori de entrenador. Le sigo mucho. En la primera vuelta estaban muy arriba. Tanto Balona como Unionistas éramos los equipos revelaciones. Con Óscar Martín también hablé cuando estuve en Sestao y tiene una opinión muy buena de ellos. Yo nunca he jugado en el Reina Sofía ni en Las Pistas pero no me importaría jugar un día en Unionistas”.

Leandro Martínez, cuya participación en los tres últimos encuentros de la competición ha sido especialmente destaca, explica así su paso por la Balona: “En este primer año, el objetivo de la Balona era mantener la categoría. Como otros muchos equipos que no tienen presupuestos como los cocos. En la primera vuelta nos vimos en playoff y nos pasó un poco como a Unionistas. Nos desenganchamos y nosotros no pudimos remar para pelear por el playoff y ellos sí. Hemos sido casos similares en el principio de la temporada”.

“En el apartado personal hasta Navidad jugué todo. Pero luego pasé el Covid y me costó un poco recuperarme. En cuanto llegó el nuevo míster [en referencia a Alberto Monteagudo] jugué más del 80% de titular. Yo soy muy del Atleti y Luis Aragonés decía que en los últimos diez partidos son en los que hay que apretar y ahí he hecho tres goles y he dado asistencias”, añade. “Me siento cómodo en la izquierda y por dentro. En la derecha estoy un poco más limitado porque sería más para poder centrar. En la izquierda estoy más cómodo”.

El banda resalta el nivel deportivo de la Primera RFEF en esta primera temporada de vida: “Con todo el mundo con el que hablas dice lo mismo: el año pasado había más de cien equipos y este año hay cuarenta. Con eso ya sabes que los clubes van a elegir mejor los jugadores. El Betis Deportivo iba descendido y le ganó al Andorra que se estaba jugando el ascenso. No me mojo sobre si hay más nivel en el grupo I o II. Había equipos duros como Racing o Deportivo en el grupo I. No se sabe cómo se competirían los equipos en diferentes grupos”.