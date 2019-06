Josu Pando se marcha de la Real Balompédica Linense convencido de que podría haber seguido siendo útil. El presidente, Raffaele Pandalone, le comunicó que buscaba “otro perfil” para el cargo de segundo entrenador. El castreño deja el cargo entre elogios a Jordi Roger “el entrenador ideal para el nuevo proyecto” muestras de agradecimiento y halagos a la ciudad y al club. El tiempo determinará cuáles son sus próximos destinos, porque él no establece ningún cordón sanitario.

“El presidente se reunió conmigo y aunque me asegura que está muy contento con mi trabajo me explica que van a buscar otro perfil”, explica el ya exalbinegro.

“Yo entiendo que mi cometido en el club es ayudar al entrenador a tomar las mejores decisiones posibles y él me especificó que busca un segundo entrenador no tanto en ese plano, sino una persona más cercana a los jugadores, que tenga un papel más de intermediario con el vestuario”, especifica. “Quizás lo que pase es que como yo he ejercido antes de primer entrenador, en Tercera, me siento más cercano a esa figura”.

“Lo que quiero dejar claro es que yo respeto la decisión del club, que salgo muy bien de la Balona, muy bien relacionado con el míster, con el presidente y que nadie entienda que voy a guardar rencor a nadie porque al final esto es fútbol y se trata de decisiones deportivas”, abunda.

Pando admite que “tenía interés” en seguir en la estructura del equipo de La Línea. “He estado muy contento, creo que se va a hacer un buen proyecto de cara a la temporada que viene y además habíamos conformado un grupo de trabajo muy bueno, con mucha confianza y que sabíamos la dinámica de trabajo y eso es muy difícil de conseguir en tan poco tiempo”.

El entrenador cántabro realiza una encendida defensa de quien ha sido su jefe a lo largo del último año. “Me llevo una imagen magnífica”, recalca. “Jordi Roger me parece un excelente profesional y además guardo con él una excelente relación personal, una amistad fuera del fútbol y estoy convencido de que es la persona idónea para dirigir y capitanear el proyecto de la nueva Balona”.

El preparador se une a la defensa encendida que hizo de La Línea el argentino Gastón Cellerino en este mismo medio. “Es que es cierto, fuera de la provincia todo lo que se oye es negativo, pero no es la realidad”.

“Cuando vienes aquí y vives el día a día y conoces a su gente te das cuenta de que tratan muy bien”, insiste. “En La Línea puedes vivir con absoluto bienestar”.

Josu Pando explica que su objetivo a corto plazo es buscar acomodo en el fútbol y a ser posible en Andalucía “por el clima y la calidad de vida” aunque no descarta siquiera la posibilidad de marcharse al extranjero. “Yo tengo un sueño que es llegar lo más lejos posible, aún soy joven pero ya tengo experiencia y por eso entiendo que estoy en mi mejor momento para desarrollarme como profesional y seguir dando pasos para crecer como profesional”.