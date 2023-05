Javi Montoya pone fin a su etapa con el Mérida

Momento de despedida para Javi Montoya. El portero ex de la Balona, que dejó huella en La Línea, se ha desvinculado del Mérida. El club romano ha comunicado este miércoles la marcha del experimentado guardameta, que ha defendido el marco de los extremeños durante las tres últimas temporadas.

Javier Montoya Monente (16/04/1991, Logroño), que durante tres temporadas, por méritos propios, ocupó un lugar de privilegio en los altares de la afición albinegra, cierra ahora otra etapa similar en Mérida. El cancerbero fue artífice del ascenso de los emeritenses y ha sido partícipe de la permanencia lograda con holgura por el plantel dirigido por Juanma Barrero, técnico que tampoco va a continuar en el nuevo proyecto de los extremeños para Primera Federación.

Montoya aterrizó en el Mérida en el verano de 2020 tras su salida de La Línea. Sobre su abrupta salida, el meta explicó que estaba todo zanjado en una entrevista concedida en septiembre del pasado año, cuando su último equipo visitó el Municipal: "Nada, nada, eso está más que olvidado. Por las circunstancias salí de una manera que no me hubiese gustado y ahora que lo ves con el paso del tiempo te das cuenta de que por culpa de la pandemia todo era muy complejo. Es que ni siquiera podía reunirte. Pero una vez pasado el tiempo mantengo una magnífica relación con Mario Galán [con quien entonces protagonizó un agrio intercambio de declaraciones], con Ismael Chico... bueno con Pandalone es verdad que no he hablado mucho, aunque a través de Marc Juliá le expresé mi agradecimiento por todo lo que supuso jugar en la Balona".

A sus 32 años, Javi Montoya se antoja un portero apetecible para equipos de Primera Federación que quieran apuntalar su meta con un jugador veterano o para aspirantes al ascenso de Segunda Federación que busquen una garantía con experiencia contrastada.