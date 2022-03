ATM Broadcats confirma a Footters que le devolverá la señal este fin de semana

Julio Fariñas ha anunciado este miércoles que la productora ATM Broadcats ha comunicado a Footters que acata la decisión del titular del juzgado número 22 de los de Sevilla y que le devolverá la señal que permite a su empresa emitir los encuentros de la Primera RFEF (en la que militan Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol) a partir del próximo fin de semana, en el que se disputa la vigésimo novena jornada. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de los de Sevilla dictó auto de medidas cautelares el pasado 18 de marzo para que Fuchs Sport devolviese esos derechos a Fotters, pero esa decisión judicial no fue respetada el pasado fin de semana ya que la OTT luxemburguesa alegó que no tenía conocimiento ofiial de la misma.

El pasado once de marzo Footters anunció que dejaba de ofrecer los encuentros de la Primera RFEF y responsabilizaba directamente a la propietaria de los derechos, Fuchs Sport de esta decisión. Esta empresa luxemburguesa se apresuró a anunciar que los partidos podrían verse a través de su web y de manera gratuita, algo que ha venido sucediendo en las dos últimas jornadas.

La compañía que representa Julio Fariñas (ex jugador de Balona y UD Los Barrios) recurrió a la justicia y el pasado día 18 (jueves) el juzgado 22 de Sevilla ordenó que recuperase la emisión de los partidos, algo que aún no ha podido plasmarse, al parecer, por la cercanía del pasado fin de semana y la resolución judicial.

“Rescindieron el contrato de forma unilateral y nosotros (Footters) no estuvimos de acuerdo y tramitamos la cautelar que nos concedió el juez. Salió el auto el jueves por la mañana y nos informaron tanto a Footters, Fuchs y ATM Broadcats”, comentó Julio Fariñas.

“Notificamos a Fuchs y ellos alegan que no han recibido esa notificación de forma oficial. Nosotros creemos que están más que informados tanto por nosotros como por el juez. Dudo que no vayan a cumplir ese auto. Han ganado un fin de semana y no hemos podido emitir la competición, pero entendemos que cumplirán ahora y podremos podremos emitir este fin de semana hasta que un juez diga lo contrario” dijo Fariñas en el programa Balón de Bronce de Radio Marca.

Este mismo miércoles Fariñas ha confirmado a Europa Sur que ATM Broadcats le ha notificado que desde este viernes vuelve a poner su señal a disposición de Footters. "No sé que hará Fuchs, podría darse la circunstancia de que los dos ofreciésemos los partidos, pero confío en que acaten el auto", comenta.

La polémica incluye un trasvase de locutores de Footters a Fuchs, a pesar de que la recomendación de Fariñas era “que aguantasen”. Los dos comentaristas en el Campo de Gibraltar, Rafa Cerpa en La Línea y Alberto Espinosa en Algeciras, se mantienen fieles a Footters.