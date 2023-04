Escobar: "El penalti es bochornoso, la falta se la hacen a nuestro jugador"

Rafa Escobar, el técnico de la Balona, catalogó como "bochornoso" el penalti que le costó los tres puntos a su equipo en Vigo. "No se puede pitar esa acción con lo que nos estamos jugando, la falta se la hacen a mi jugador", lamentó el albinegro.

Escobar analizó así el desarrollo del encuentro: "Creo que la primera parte fue del Celta B, con buen juego, circulación, mucha llegada. Nosotros estábamos cómodos sin balón pero nos creaban peligro en cada aproximación hasta que nos despejamos un poco en los últimos minutos antes del descanso", manifestó. "En la segunda parte, hasta el gol, estaba igualado. La jugada del gol es clave. Queríamos llegar a esa mitad de la segunda parte con opciones. Creo que este equipo (el Celta B) no le hace falta en absoluto la ayuda del penalti. Es bochornoso. Con lo que nos estamos jugando todos, no se puede pitar una acción en una disputa cuando mi jugador no ve al rival y le hacen falta a él", criticó.

"A partir de ahí, fue un partido distinto. El árbitro se dio cuenta de que se equivocó y quiso compensar. El equipo jugó bien, fue a por el partido, a buscar el empate. Lo tuvimos en dos-tres ocasiones claras, pero fuimos bastante inocentes en esos últimos metros", resumió.

Preguntado otra vez por el árbitro, Escobar insistió: "Cuando compensas te equivocas dos veces. A nosotros el penalti nos hizo bastante daño, estuvimos en shock unos minutos, pero el equipo reaccionó. (El árbitro) quiso compensar con faltitas en medio campo, con la expulsión del rival... es una pena porque el partido estaba siendo atractivo. Me voy disgustado porque pudimos haber tenido opciones de haber puntuado y en una acción desgraciada se nos fue un partido que teníamos bastante controlado", recalcó.

Sobre el terreno de Barreiro, Escobar entiende que "para el que defiende es más fácil jugar en un campo así y para el que propone lo tiene que hacer con más dificultades".

El preparador de la Balona elogió el "buen trabajo de la cantera del Celta de Vigo" y se quedó con lo positivo de los suyos: "La idea, la actitud y la dinámica deben ser las de la segunda parte".