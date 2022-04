Balona: hágase la luz

Mensaje de tranquilidad para los balonos. Después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, advirtiese el pasado martes en asamblea que el organismo que encabeza “será inflexible” con los clubes cuyas instalaciones no reúnan las condiciones exigidas para jugar en Primera RFEF, fuentes municipales consultadas por Europa Sur descartan de manera rotunda que el club pueda verse envuelto en un descenso administrativo por esa causa. Por un lado, la planificación señala que el Municipal contará con luz artificial antes de que finalice el mes de agosto. Y por otro, los gobernantes barajan la opción, si se produjese algún contratiempo, de contratar una iluminación provisional.

La Federación Española incluyó en el estatuto de la Primera RFEF, hace ahora un año, unas exigencias lumínicas (potencia de 600 lux) que la Real Balompédica no ha podido cumplir en el primer curso, ya que, como de sobras es conocido, el estadio Municipal carece de torretas desde diciembre de 2019. Una situación que le ha provocado no pocos roces con la Española y que ha propiciado que cambien de horario media docena de encuentros en los que los albinegros ejercían de locales.

Rubiales dejó claro el lunes que no tolerará más prórrogas a los clubes que no reúnan las exigencias de la categoría y que no solo hablan de la luz, sino de una capacidad para 4.000 espectadores y de la necesidad de contar con césped natural. Un mensaje que casualmente afecta a tres de los cinco integrantes de la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional (UD Sanse, DUX Internacional de Madrid y la propia Real Balompédica), a los que no quedaría otra alternativa que descender o fijar como escenario de sus encuentros un recinto alternativo, con todo lo que eso supone.

Los aficionados balonos, ya de por sí preocupados por la situación deportiva del equipo de Alberto Monteagudo, temen que los méritos deportivos de su equipo corran peligro por esta causa. Pero el principal preocupado en impedir que esto suceda es el equipo de gobierno que encabeza Juan Franco.

De hecho, el Ayuntamiento linense ya premió con su baremación de la oferta de la obra a la empresa que garantizase que el derribo y reconstrucción del Municipal empezaría por la colocación de la iluminación artificial. La adjudicación a Albaida Infraestructuras está previsto que se firme el próximo 29 del presente mes de abril (el primer día hábil una vez finalice el plazo de alegaciones) y el contrato refleja que el Municipal estará iluminado en cuatro meses. Es decir, en la última semana de agosto, que es, día arriba día abajo, cuando arranca la competición.

Pero no para ahí la cosa. El Consistorio es consciente de que los problemas de mercado y del transporte internacional podrían atrasar la llegada de algunos de los componentes de esos focos y en ese caso ya está elaborando un 'plan B' que supondría el alquiler temporal de unas torretas de luz hasta que la definitiva pudiese comenzar a funcionar.