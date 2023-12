La Balona se apunta al 'partido a partido'

La Real Balompédica se apunta a la filosofía de Diego Simeone: partido a partido. No hay más allá. Los albinegros, que han vivido un respiro tras su victoria en El Palo (0-2) del pasado domingo no quieren hablar ni de calendario, que se antoja favorable el final de 2023 y el comienzo de 2024 ni de posiciones en la tabla. Los linenses focalizan su atención en el partido del próximo domingo (17:00) en el que recibirán la visita del Orihuela.

“Tenemos que mirar solo el día a día, parece un tópico pero es la realidad”, sostiene el defensa zamorano Diego Jiménez, uno de los más destacados en ese duelo de la marinera barriada malagueña y autor del 0-1, quien entiende que ese triunfo a domicilio después de dos derrotas “da mucha tranquilidad” al vestuario y al entorno.

“Había que ganar”, dijo con rotundidad en declaraciones a Álvaro Gallardo, de Radio Algeciras de la Cadena Ser. “Habíamos reflexionado sobre que estábamos concediendo más de lo habitual y que había que cortar esa hemorragia y lo conseguimos”.

“Ahora estamos ya con ganas de trabajar y afrontar el último partido del año en casa para darle una alegría a la afición”, sostuvo el zaguero, que aseguró que después de las dos derrotas no cundió la preocupación en la caseta.

“En ningún momento hemos dudado, también pasamos un bache similar en un contexto parecido ante el Manchego y el Estepona, fuimos al campo del Cádiz y empezamos una dinámica de cinco partidos sin encajar”, recordó. “Tenemos que mirar adelante porque no sirve de nada la victoria del fin de semana si no la hacemos buena en casa”.

“Tenemos que mirar solo el día a día, parece un tópico pero es la realidad, hay que centrarse en hacer una buena semana de entrenamientos y mirar al Orihuela y no más allá, cualquier rival te puede ganar y poner las cosas difíciles y no sería bueno para nosotros mirar a largo plazo”, advirtió.

Diego Jiménez explicó que su ubicación en el lateral derecho de la retaguardia en el Nuevo San Ignacio no fue una novedad para él. “Mere cuando me firmó sabía de esa polivalencia y de que podía actuar ahí y así me lo hizo saber en verano, las circunstancias eran propicias para ello en un campo de mucho duelo y disputa y salió todo perfecto”, sentenció.