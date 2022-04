La Balona afronta un viaje lleno de necesidad

La Real Balompédica empieza este sábado (19:00, en directo por Footters) en Alcoy la defensa de la exigua renta -tres puntos- que mantiene sobre las plazas que condenan al descenso. Ganar significaría superar a los locales en la tabla, meter a estos de lleno en la pelea por la permanencia en Primera RFEF y tomar oxígeno. Una derrota dejaría a los albinegros casi sin margen de error, en espera, claro está, de conocer el resto de los marcadores de la jornada. Los linenses afrontan la contienda con las bajas de Alberto Varo, Nico Delmonte y Santi Samanes, a quienes se une Álex García por decisión del preparador.

Momento delicado para la Balona, que después de pasearse por la zona noble de la clasificación afronta las decisivas últimas ocho jornadas con solo tres puntos de renta sobre las plazas de descenso. Una situación en la que se ve envuelta después de su accidentada derrota del pasado domingo ante el Barça B.

Ficha técnica CD Alcoyano: José Juan; Lillo Castellano (Toni Abad), Raúl, Primi, Pablo Carbonell; Fran Miranda (Imanol), Juanan, Ángel López, Andy, Dani Vega y Mourad Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Sergi Monteverde (Chironi), Masllorens (Chironi); Leandro Martínez, Antoñito, Dorrio y Gerard Oliva. Árbitro: Antonio Monter Solans (Huesca). A la Balona solo le dirigió en su derrota copera en Haro (2-1) del 23 de diciembre de 2020. Cuajó una buena actuación Hora: 19:00 (Jornada 31 en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters y Fuchs Sport) Estadio: El Collao, en Alcoy (Alicante). Antecedentes: La Balompédica ha visitado al Alcoyano en Liga en seis ocasiones, todas ellas en la extinta Segunda B. La última, en la campaña 1988-89, finalizó con triunfo local por 2-1. El balance es de seis victorias alicantinas, una de la Balona y un empate.

Es verdad que la clasificación del grupo II está tan igualada que solo (es un decir) con la victoria en suelo alicantino la situación daría un cambio radical. Para buscarla los de Alberto Monteagudo deben estar muy despiertos ante un enemigo que también llega muy presionado y, sobre todo, evitar sorpresas en el tiempo añadido, que le están pasando una nociva factura en las últimas jornadas y la están complicando la existencia.

La plantilla se desplazó este viernes hasta Alicante después de llevar a cabo su último entrenamiento de la semana, en la que no sucedió nada relevante. Cuatro jugadores se quedaron en casa: el meta Alberto Varo, por lesión; Santi Samanes y Nico Delmonte por sanción y el atacante algecireño Álex García, por decisión del preparador.

En cuanto a la alineación, a no ser que el técnico se saque una sorpresa de la manga, todo indica que la única variante será la entrada de un mediocentro en lugar del sancionado Delmonte. Jose Masllorens se perfila como el principal candidato a ocupar esa vacante. Tampoco sería descabellado que el puesto fuese para Chironi. E incluso que entrasen los dos y que Sergi Monteverde también saliese del once, pero no dejan de ser especulaciones.

Monteagudo advierte a sus jugadores que por encima de la racha de resultados, “el Alcoyano y ese campo te obligan a estar concentrados los noventa minutos”.

“Ellos tienen en la cabeza ganarnos y buscar el playoff, si ganamos les superamos pero es un equipo que... yo he jugado un playoff allí y sufrí mucho en la primera parte, aunque al final ganamos 0-2 pero hay que ser duros, no conceder, intensos...”

“Los jugadores saben lo que hay que hacer para estar cerca de ganar en Alcoy y lo tienen claro”, apostilla el preparador manchego, que reclama que los suyos sean “listos a la hora de tomar decisiones”.