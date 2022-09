AD Alcorcón: un lobo con piel de empate

Doce temporadas acumulaba la AD Alcorcón en Segunda división antes de despeñarse a finales de la pasada andadura a la ahora denominada Primera Federación. Una relación de fichajes, en la que se mezclan veteranos y noveles, muchos de ellos procedentes de la división superior, convierten al conjunto madrileño en uno de los muchos que aparece en la nómina de favoritos para el ascenso. Los madrileños llegarán este domingo (12:00) a La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica después de firmar sendos empates. Pero ese titubeante comienzo no puede confundir: Fran Fernández cuenta con un plantillazo que, más pronto que tarde, está llamado a responder a las expectativas. Después de una metamorfosis profunda hasta el cuerpo técnico adelantó en agosto que el bloque iría de menos a más, porque precisa tiempo para cuajar.

Hace mucho que el próximo rival de la Balompédica no se paseaba por la tercera categoría del escalafón nacional. Eso sí lo hace vestido con traje de gala, por mucho que sus dos primeros marcadores (empates en Pontevedra y en el Santo Domingo frente al Celta B) pueden inducir, peligrosamente, a pensar lo contrario.

El conjunto alfarero ha mantenido a Fran Fernández en el banco, en reconocimiento a la reacción, aunque ya demasiado tardía para evitar el descenso, a la que condujo a su equipo la campaña pasada. La entidad le ha entregado unas herramientas nuevas para trabajar que están al alcance de muy pocos equipos no ya del grupo, sino de la categoría.

No hay que olvidar que Laliga inyecta algo más de 1,3 millones de euros a los conjuntos que descienden a Primera Federación para que puedan mantener su estructura y regresar a la división perdida sin convulsionarse en exceso. Vaya, que el Alcorcón parte con una ayuda económica que es solo ligeramente inferior a todo el presupuesto de la propia Balompédica. Después, el domingo, quedará el tópico de que en el césped son once contra once.

Esas ayudas son las que permiten entender de qué manera se asomó al mercado y como fue contratando a una relación de jugadores cuyos currículums hablan por sí solos.

Después de ceder a un buen número de futbolistas que entendían no daban el nivel para competir en la Primera Federación con las exigencias del conjunto alfarero, han ido llegando a la entidad El meta Andrés Prieto (jugó con Málaga y Espanyol en Primera y llega del Dinamo Tbilisi), Iago López (Mirandés), Babin (que en las cuatro últimas campañas ha jugado algo menos de 150 partidos con el Spórting en Segunda), Javi Castro (Celta B), Morillas (que acumulaba ocho temporadas en Segunda con Albacete, UCAM, Rayo Majadahonda e Ibiza), Pablo García (cedido por el Spórting de Gijón), Pedro Mosquera (que jugó con Deportivo, Elche y Huesca -del que procede- en Primera), Javi Ribelles (38 partidos la pasada andadura en el Nàstic de Tarragona), Javi Lara (Éibar en Primera, Ibiza y Córdoba en Segunda), Berto (que viene de jugar 16 partidos con el Spórting en Segunda), Víctor García (ex compañero de los exbalonos Pierre Cornud y Stoichkov en el Sabadell en Segunda, procede del Dépor), Ernesto Gómez (que regresa tras pasar por el Burgos), Chiki (que aportó 15 goles al Cornellà el curso precedente), Álvaro Bustos (siete goles y 10 asistencias con el Rácing de Santander)... y aún se queda alguno por el camino.

El Alcorcón, que viaja este sábado, cuenta con toda su plantilla a excepción de Pedro Mosquera, que fue expulsado el pasado domingo. El preparador hace hincapié en que los jugadores que se incorporaron al final del mercado ya están en disposición de competir y advierte de que hará "algunos cambios" en la formación inicial.