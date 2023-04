La Cultu también navega por aguas revueltas

La Real Balompédica llega en medio de una enorme crisis, que ha provocado el cambio de entrenador, al encuentro que este domingo (12:00) disputa en León. Pero no menos revueltas están las aguas en su rival, la Cultural, que ha ganado un solo partido en toda la segunda vuelta (eso sí, al Deportivo) y que ha marcado una sola vez en sus últimos cinco encuentros en casa. La situación es tan tensa que en el último encuentro en el Reino de León, resuelto con derrota a manos del Linares (0-2) la afición ya dejó ver de forma palmaria su malestar con el equipo y sobre todo con el técnico, Edu Docampo (ex del Calahorra), de quien algunos medios afirman que tendría las horas contadas si su equipo no derrota a los de La Línea. Son bajas el mediocentro Kevin Presa y el extremo Kawaya, quien repite en la lista de ausencias.

La Cultu afronta esta temporada como la del año de su centenario. El mismísimo Papa Francisco recibió a una expedición de la entidad con tal motivo el pasado 29 de marzo. El club se había marcado como meta celebrar una fecha tan señalada con el regreso a una Segunda división en la que ya militó hace cinco años, pero tiene toda la pinta que bastante tendrá con seguir en la Primera Federación.

La Balona visita este domingo al peor equipo de la segunda vuelta en el grupo I de la Primera Federación. Ocho puntos de 36 posibles y lo que es más grave, cinco goles en doce jornadas. La Cultu, que en el ecuador de la competición era firme candidato a disputar el play-off mira ahora de reojo la zona de descenso, de la que un resultado adverso ante la Balompédica le colocaría peligrosamente cerca. Un triunfo, empero, le permitiría seguir haciendo cábalas para poder estar en la próxima edición de la Copa del Rey.

La trayectoria de los leoneses ha estado muy condicionada por bajas importantes como las de Jon Ander, Castañeda y Jesús Álvarez. El regreso de algunos de ellos permite que el entorno del equipo entienda que el final de la mala racha está próxima.

En la plantilla, a pesar de las infinitas dudas que ha propiciado su actual trayectoria, hay jugadores que están llamando la atención. Destacan en esa faceta dos sub-23 de los que se dice que están en la agenda de clubes de Primera: el meta Salvi Prieto (ya renovado) y el pichichi Diego Percan, que es verdad que acumula siete goles, pero no es menos cierto que no marca desde el 22 de enero.

Ante la falta de aportación de Percan, el que está destacando en esa faceta es el ruso Nikolai Obolskii, que ya ha puesto su firma a cinco tantos, dos de ellos en las tres últimas jornadas (incluido el del pasado domingo en San Fernando). Entre los nombres que se salvan de las críticas más severas Trigueros, Alarcón y el exbalono Tarsi Aguado, de quien los mentideros dicen que ya ha prorrogado su contrato de cara a la próxima andadura, después de haber sido reconocido, entre otras cosas, como el mejor jugador del mes de marzo por su afición.

Como sucede con la Balompédica, la gestión del mercado de invierno es una de las causas que más reproches provoca por parte de la afición. Solamente llegó a tierras leonesas un refuerzo: el extremo zurdo de 26 años Andy Kawaya, que venía de protagonizar una aportación casi testimonial al Albacete en Segunda división. El atacante belga, que ya había jugado en el Cultu antes de marcharse al Cartagena en 2021, recaló para cubrir la baja de Íñigo Muñoz, que se enroló en el Numancia de Soria.

En enero los técnicos pensaron que la buena racha de aquel momento perseveraría y a la vista está que el diagnóstico no fue cierto.