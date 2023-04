Docampo: "La Balona llega necesitada y con la motivación extra del cambio de entrenador"

Eduardo Docampo, entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, vaticina que el encuentro que su equipo disputa este domingo (12:00) con la Real Balompédica Linense resultará “muy difícil” para los de casa, que precisan una victoria para no precipitarse a la zona de los que ven amenaza su permanencia en Primera Federación. El míster de los leoneses destaca la intensidad de los albinegros, de los que dicen que llegarán “con una motivación extra” por el cambio de técnico que se ha producido esta semana y pide a su afición que aparque las críticas durante los 90 minutos de la contienda y ayude a sus jugadores a alcanzar el triunfo.

“La Balona tiene una clasificación peor que la nuestra y quiere salir de ahí”, comenzó en análisis de su rival en su comparecencia ante los medios locales. “Supongo que para buscar esa reacción ha llevado a cabo un cambio de entrenador, pero todos nos acordamos del partido de la primera vuelta y sabemos que es un equipo fuerte, así que con una motivación extra o reactivación por este relevo en el banquillo ya podemos dar por hecho que va a ser un partido muy complicado”.

“Todos sabemos que en estas situaciones el que menos ha venido jugando quiere convencer al que acaba de llegar y el que lo ha venido haciendo quiere mantenerse en el puesto”, recordó en referencia a la permuta en el banquillo de los de La Línea.

“Yo espero un partido muy difícil, porque la Balona cuenta con muchos jugadores muy habilidosos”, continuó el análisis. “Es un equipo que pone una intensidad muy grande, que complica muchos los partidos, que obliga al rival a realizar una gran exigencia física. Cuando el rival tiene futbolistas de calidad que son capaces de jugar con esa intensidad pues ya sabes que te va a plantear un partido complicado”.

“Doy por hecho que vamos a tener que trabajar mucho, pero esperemos que aquí en casa y con nuestra gente podamos sacarlo adelante”, deslizó.

Preguntado precisamente por la afición, que en el último duelo en casa hizo sentir su malestar, replicó: “Espero que vengan a disfrutar, a pasar un buen día y a disfrutar. A ver si le podemos brindar una victoria. A todo el mundo nos gusta ganar, pero un aficionado no debería serlo menos en virtud de los marcadores. Si eres hincha tu labor es animar, que el jugador esté a gusto y brindarle un plus”.

El míster asumió como “parte del negocio” las dudas sobre su trabajo que viene escuchando en las últimas semanas. “En un colectivo no hay un solo responsable nunca, ni para lo bueno ni para lo malo, pero es evidente que tengo la responsabilidad de ser el que toma las decisiones”.

“Si se hace referencia a los puestos de descenso es porque me preguntáis, pero nosotros seguimos en la idea de ganar, porque hace tiempo que ganamos pocos”, dijo el míster. “Si vencemos a la Balompédica la dejaríamos atrás, pero el objetivo no es otro que sumar en cada partido y luego ver qué depara la clasificación”.

“No sé si los jugadores oyen o no los comentarios sobre si estamos en riesgo de descenso, pero como profesionales hay que intentar que este tipo de cosas te afecten lo menos posible y aprender a lidiar con este tipo de situaciones”, abundó. “Cada uno lo lleva de una manera, nosotros no hablamos de eso en el vestuario, sino de las cosas que suceden en el campo y de las que hay que hacer para ganar, porque a todos nos gusta ganar”.

Docampo defendió en varias respuestas su decisión de realizar pocos cambios en el once pese a que los resultados no le acompañan, en detrimento de otros futbolistas que gozaron de minutos en otros momentos de la competición, así como definió como “errores de deportistas” los de bulto que han cometido determinados efectivos en las últimas jornadas que se han traducido en la pérdida de puntos. “Nadie se tira piedras contra su propio tejado y elijo siempre a los once que creo que están en mejores condiciones. No hay más historia”, resumió.