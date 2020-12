La Real Balompédica Linense ha presentado en tiempo y forma un recurso contra la expulsión de la que su delantero Antonio Jesús Camacho [Pito Camacho] fue objeto el pasado sábado en el Iberoamericano de Bahía Sur por parte del colegiado canario Víctor Pérez Peraza en el minuto 91 del choque que enfrentaba a los albinegros con el San Fernando.

Los albinegros, que obviamente entienden que la tarjeta roja fue inmerecida, confían en poder evitar que el futbolista se pierda el Clásico comarcal de la Segunda B que enfrenta el próximo domingo al equipo de La Línea con el Algeciras en el Nuevo Mirador.

El trencilla redactó en el acta: “En el minuto 90 el jugador (9) Camacho Díaz, Antonio Jesús fue expulsado por el siguiente motivo: Empujar a un suplente que se encontraba realizando ejercicios de calentamiento, no estando el balón en juego”.

La Balona entiende que los hechos reflejados por el árbitro no se corresponden con la realidad (entre otras muchas cosas porque el futbolista local no estaba haciendo ejercicios de calentamiento, sino participando en el juego) y adjuntando imágenes del duelo ha solicitado que no le sea impuesta sanción alguna al delantero almeriense.

La resolución se conocerá, casi con total seguridad, a lo largo de este jueves.

El árbitro gomero, además, dejó patente en el apartado de dirigentes y técnicos que en el minuto 88 el preparador físico de los de La Línea, Pepe Losada, “fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar una de mis decisiones desde su área técnica, tras ser advertido en reiteradas ocasiones por mi árbitro asistente”.

Este hecho había pasado prácticamente desapercibido para los medios e implica que no podrá participar de la preparación del duelo de rivalidad por excelencia en el Campo de Gibraltar el próximo domingo una vez la Balona llegue al Nuevo Mirador de Algeciras.