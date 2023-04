Cristóbal Parralo: "La Balona nos generó problemas y sufrimos hasta el final"

Cristóbal Parralo, técnico del Racing de Ferrol, celebró la victoria ante la Balona en A Malata y destacó la calidad de los futbolistas blanquinegros. "Empezamos muy bien pero el equipo fue perdiendo ese control ante un rival con jugadores arriba muy habilidosos y nos generaron problemas y tuvimos que sufrir hasta el final", comentó.

El cordobés aseguró sentirse muy feliz por los tres puntos en un partido "muy difícil ante un rival que exigió muchísimo". "Cuando logras ganar un partido de este tipo, cuando lo ves tan complicado, pues muy contento por los tres puntos. No ha sido nuestro mejor partido, no estuvimos muy fluidos con el balón, pero cuando no estás bien y ganas, es síntoma de que el equipo compite", aseguró.

Pese al triunfo, el entrenador de los gallegos explicó que a su equipo no le fue nada fácil vencer a la Balona. "Nos faltó el control, encontrar mejor los pases. A veces, cuando nos dominan tenemos la opción de, con jugadores rápidos, poder buscar espacios. En una acción a balón parado de ellos conseguimos enlazar arriba y Manu metió un golazo. Hay que seguir, tenemos otro partido el miércoles e intentar ver qué no hemos hecho bien hoy y mejorar el próximo día. También hicimos cosas buenas para ganar el partido. Es difícil ganar cuando no juegas bien, pero lo conseguimos", incidió.

Sufriendo más de lo esperado, el Racing de Ferrol tuvo que tirar de inteligencia para cerrar el triunfo. "Vimos que no estábamos bien con el balón y tocó sufrir y remar y el equipo lo hizo. Conseguimos mantener la ventaja. En alguna transición pudimos sentenciar pero al no hacerlo en cualquier jugada te pueden marcar", aseguró el técnico.

En lo que respecta a las aspiraciones de ascenso, Parralo quiere seguir soñando. "Nosotros no somos quien para restar esa ilusión que tiene nuestra gente. Queremos que estén ilusionados pero tenemos los pies en el suelo. Sabemos que primero hay que cerrar la clasificación al playoff y no queremos renunciar a nada. Cuando llegas a estar jornadas en esa posición y con estos puntos, desde luego que no vamos a dejar de pelear por aspirar al máximo. La intención es clasificar al playoff y, después, ya se verá según los resultados".