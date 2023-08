La Balona liquida la compra de Koroma a través de la Fifa y jugará el sábado en Los Barrios

La Real Balompédica Linense habrá resuelto el lunes el pago pendiente por el traspaso de Alhassan Koroma al Marampa Stars FC de Sierra Leona, club que mediante denuncia ha propiciado que le sean embargados los derechos federativos a la entidad de La Línea y, en consecuencia, impidió que pudiese disputar el pasado viernes el primero de los amistosos de pretemporada, el que debería haberle enfrentado a domicilio al Chiclana CF de la División de Honor Andaluza. Todo indica que los de Baldomero Hermoso Mere se estrenarán, por lo tanto, el próximo sábado día 12 (20:30) en el Carlos Piña ante la Unión Deportiva Los Barrios, en el segundo de los duelos del trigésimo aniversario de la fundación de los de la Villa, tras el que jugó este sábado con el Algeciras CF (0-1).

De acuerdo a los datos que maneja Europa Sur y que en su abrumadora mayoría han sido confirmados por el propio club, la Balona ejecutó en su día la opción de compra de los derechos de Alhassan Koroma, que llegó en préstamos pero con esa posibilidad. De hecho en el comunicado de su fichaje, en julio de 2019 se podía leer que los albinegros habían llegado “a un acuerdo con el Marampa Stars FC de Sierra Leona, para su préstamo con cargo económico, reservándose una opción de compra”.

El pago de la cantidad total se dividió en varios plazos, el último de los cuales venció hace varios meses, pero la entidad de La Línea, ya afectada por los problemas económicos que persiguieron al expresidente Raffaele Pandalone en su última etapa, no hizo frente a esa última cuota.

Hace poco más de una semana el propietario de la entidad, Andrés Roldán, ordenó el pago al conjunto sierraleonés y le fue enviada la cantidad pactada (según diversas fuentes, en torno a 30.000 euros), pero los africanos sostienen que habían cambiado su domiciliación fiscal y que ese dinero nunca llegó a sus cuentas.

El Marampa Stars FC elevó entonces su denuncia a la FIFA, que a través de las federaciones Española y la Andaluza bloqueó los derechos a la Balompédica, lo cual le impide, entre otras cosas, registrar jugadores y, por lo tanto, hacer frente a amistosos.

La normativa señala que en caso de que un futbolista sin ficha caiga lesionado en un partido no oficial la Mutualidad no se hará cargo de su recuperación y la Balompédica no estaba dispuesta a afrontar un compromiso sin tener todas las garantías ni a convertirlo en un amistoso encubierto, lo que le obligó a aplazar el duelo en Chiclana.

La Balompédica remitió el sábado de nuevo el dinero al Marampa Stars FC, solo que esta vez lo ha hecho a través de la FIFA para que sea ésta la que se haga cargo de entregarlo a la entidad de Sierra Leona. Con eso se ha garantizado que en el plazo de 72 horas (es decir, este lunes) le serán devueltos sus derechos.

Este pago inicial al conjunto en el que se formó Alhassan Koroma no tiene nada que ver con otro que deberá afrontar la Balompédica más adelante -porque así queda patente en el acuerdo- y que debe liquidar por una parte porcentual del traspaso del internacional al Al-Shahaniah de la segunda división de Catar, que se cerró el pasado 24 de julio.