La Balona visita un fortín: Pasarón

La Real Balompédica visita este domingo (17:00) uno de los estadios con más solera de Galicia: Pasarón. Un recinto que su inquilino, el Pontevedra CF ha convertido en un fortín poco menos que inexpugnable. Desde que comenzó 2022 solo ha perdido un partido de liga ante su público (en febrero ante el Bergantiños 0-1) y presenta un balance de siete victorias, tres empates y la mencionada derrota.

El Pontevedra CF recibe este domingo (17:00) al conjunto de Alberto Monteagudo con la vitola de ser un recién ascendido a Primera Federación que solo ha cosechado una derrota en las cuatro primeras jornadas y que está anclado en la undécima posición, sin evidenciar los problemas de adaptación a la categoría que acusan, por ejemplo, Talavera -con sus especiales circunstancias- Mérida o AD Ceuta, en el que esta semana se ha precipitado el cambio de técnico con la salida de Chus Trujillo y la llegada de José Juan Romero.

El empate cosechado la pasada jornada ante el Dépor en Riazor -donde perfectamente pudo ganar- pone en valor todos los buenos argumentos de esta joven equipo.

Los grana solo han firmado dos derrotas ante su público desde que comenzó la temporada 2021-22 (la de su ascenso a Primera Federación) y en el presente curso han sellado sus partidos con un empate ante el Alcorcón y un triunfo cómodo (3-0) sobre el Talavera.

El estadio de Pasarón tiene capacidad para unos 12.000 espectadores, pero acuden al mismo unos 3.000, que, eso sí, están muy cerca del terreno de juego, se sitúan en esas localidades y dejan sentir mucho su apoyo a los jugadores.

El próximo rival de la Balona cambió de entrenador en verano. El artífice de su ascenso de categoría, Ángel Fernández, se marchó al Hércules y la directiva recurrió a un pontevedrés que además había defendido la camisola de este equipo, Antonio Fernández, quien el curso pasado entrenó al San Roque de Lepe, al que llegó tras pasar por el Vilalonga y el Alondras. Fue futbolista, entre otros, de Granada CF, Granada Atlético, Guadalajara o Torredonjimeno.

Técnico y entidad apostaron por la continuidad del bloque que había dado el salto de categoría, lo que incluyó numerosas renovaciones de jugadores que habían acabado contrato, caso de Víctor Vázquez Churre, Oier Calvillo, Álex González, Samu Araújo o Alberto Rubio. También continúa en el plantel Yelko Pino, que en la 2020-21 defendió los colores del Algeciras CF.

La entidad concedió media docena de bajas de futbolistas que no habían tenido un especial protagonismo y enroló a ocho futbolistas, encabezados por Jon Bakero (hijo de José Mari Bakero -ex de Real Sociedad y Barcelona-) que llegó del Slavia de Sofía. También se sumaron al proyecto Borja Domínguez (Rácing de Santander), Mario Ortiz (Hércules), Ángel Bastos (Rayo Majadahonda), Álex Magoso (Dux Internacional de Madrid), el senegalés Libasse Guèye (Valencia juvenil) o los aún inéditos Luis Martínez (ex del Betis Deportivo) y el meta Viktor Nikolov (Getafe B).

El Pontevedra se caracteriza en su juego por la presión alta con robo y el buen trato de balón. Su máximo goleador es el coruñés Brais Abelenda (ex de Compostela y Rácing de Ferrol) que suma dos tantos y que el curso pasado, en la categoría inmediatamente inferior, puso su firma a una decena de dianas.

A la espera de la sesión preparatoria de este sábado, el técnico anuncia que su equipo afronta el encuentro con la Balompédica sin bajas.