La Balompédica viaja al mejor de sus pasados

No mentía Carlos Gardel. Es más, seguramente se quedó corto. Veinte años no son nada. Y cuarenta, menos. La gran familia de la Real Balompédica Linense vivió este sábado una jornada entrañable, inolvidable, en los atestados salones de la Peña Balona. Los protagonistas del primer ascenso albinegro a Segunda división B, el consumado el 19 de junio de 1983 en el estadio Ipurúa de Éibar, y muchos de esos que no entienden otra forma de sentir que en blanco y negro participaron de un acto que resultó un completo éxito (como todos lo que organizan Julio Vega y su junta directiva) para rememorar no solo aquel día, sino aquella imborrable temporada, en la que el equipo de La Línea jugó de prestado en el grupo IX de Tercera división. El acto sirvió también para homenajear al máximo goleador de la historia del club, el albaceteño Argimiro Márquez.

El sábado 24 de junio de 2023 pasará a la historia como el día de los abrazos en blanco y negro. El de los emocionados reencuentros. El de las miradas al pasado desde el más emocionado presente. Fue el día de la Balona escrito en mayúsculas. Una jornada para recordar Una hazaña blanquinegra como tituló José Luis Lima su libro sobre aquella andadura.

En la lista de asistentes, con las notables ausencias de aquellos que ya se marcharon para siempre y de otros que, sencillamente, no pudieron viajar hasta La Línea, sobresalía la del nuevo propietario único de la entidad, Andrés Roldán, en su primer acto de estas características desde que adquirió la mitad del accionariado que poseía el expresidente Raffaele Pandalone.

El propietario y fundador de Football Impact se impregnó de todo lo que significa la centenaria historia del club. Tuvo la oportunidad de palpar todo lo que no dice el Big Data. Todo lo que explica porque sigue existiendo un siglo y pico después de su fundación. Cada día se le ve más ilusionado con ocupar un lugar destacado en tan dilatada historia.

En los salones de la Peña Balona, exfutbolistas, aficionados, informadores, directivos.... hablaban y no paraban sobre aquel pasado glorioso que aún hoy impregna a la actualidad balona.

Además de proyectarse un exquisito resumen obra de Tony López de aquella andadura 1982-83 en la que la Balompédica no solo ascendió de la mano primero de Quimet Carrera y más tarde de Jaco Zafrani, sino que superó la jornada 30 sin conocer la derrota, el propio artífice hizo una semblanza de todo lo que supuso aquella andadura para el club y para la ciudad.

También tomaron la palabra, entre otros, el presidente de la Peña Balona, Julio Vega y Samuel Fernández, que presidía la Balompédica cuando alcanzó esta gesta, Juan Carmona, que era el alcalde de La Línea y que estuvo presente en el partido de vuelta de la última eliminatoria, en Éibar y, la concejal Mercedes Atanet el nuevo propietario, Andrés Roldán.

Márquez también pronunció un breve discurso la palabra para agradecer el trofeo que le reconoce como el máximo goleador histórico de la Real Balompédica y al que pone nombre para que la Peña Balona premie al pichichi albinegro de cada curso, que en la que acaba de terminar no fue otro que Alhassan Koroma.