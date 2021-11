La Balona baraja el fichaje del lateral derecho Saúl González

La Real Balompédica Linense contempla la posibilidad de contratar al lateral diestro Saúl González, que la pasada semana se desvinculó del UD Extremadura, del grupo I de la Primera RFEF, como consecuencia de la delicadísima situación económica que atraviesa el conjunto de Almendralejo. El San Fernando CD también sopesa la posibilidad de hacerse con los servicios del futbolista madrileño, de 31 años. De momento, por las informaciones que maneja este periódico, las posturas en el apartado económico no están cercanas.

La Balona no se deja deslumbrar por su privilegiada situación clasificatoria y ya traba en las posibles mejoras de su plantilla en el mercado de invierno. El primero de esos refuerzos puede llegar incluso antes de que se abra la mencionada ventana, ya que la entidad de La Línea se ha preocupado por conocer la situación de Saúl González, lateral derecho que la pasada semana dejó el Extremadura, conjunto al que llevaba vinculado desde el verano de 2020 y en cuyo once era poco menos que imprescindible.

El linense Loren viene ocupando el lateral derecho desde que comenzó la temporada. Es palpable que en los planes del entrenador, Antonio Ruiz Romerito, no entran ni con Óscar Arroyo ni con el internacional liberiano Jeremy Saygbe, de manera que no resulta extraño que la dirección deportivo sondee el mercado en busca de un jugador específico para esa demarcación y Saúl González no solo llegaría con la carta de libertad en la mano, sino también en plena forma, ya que hasta la pasada semana estaba siendo titular en la misma categoría.

Saúl González llego al Francisco de la Hera procedente del Marbella F.C. (con el que jugó 26 partidos, uno de ellos de fase de ascenso) tras pasar por la Cultural Leonesa en la temporada 2018-1019 y anteriormente formar parte durante siete temporadas del San Sebastián de los Reyes, con el que jugó tanto en Segunda división B como en Tercera.

La pasada semana, al tiempo que se levantaba la huelga que llegó al Extremadura a no acudir al partido con el Deportivo, el club aceptaba la petición de Saúl González y le entregaba la carta de libertad. Muchos en el entorno de la entidad almendralejense entienden que esa solicitud venía motivado por un principio de acuerdo con algún otro club.

“En la reunión de la Ciudad Deportiva de Almendralejo no solo se acordó el cese inmediato de la huelga, sino que el defensa Saúl González se despidió del Extremadura y obtuvo la carta de libertad por parte del club”, se podía leer en Hoy de Badajoz.

“El futbolista madrileño es el único de toda la plantilla que no aceptó la propuesta de la entidad”, que no era otra que esperar hasta enero para recibir entonces la baja si el club no se había puesto al día en los pagos.

“El lateral derecho no estaba conforme con la situación actual de la plantilla y decidió no seguir en el Extremadura. El club le dio la carta de libertad, y ahora podrá firmar por otro equipo. El madrileño era uno de los jugadores más importantes para Manuel Mosquera, siendo el tercer jugador de campo con más minutos disputados esta temporada. Saúl jugó con el Extremadura en casi cualquier circunstancia e incluso lesionado, por lo que deja el club habiéndolo dado todo por el equipo”, añadía el rotativo.

"Es una decisión exclusivamente mía para el bien de mi familia, de mis hijos y de mi profesión que creo que nos va a venir bien a todos”, explicó posteriormente el zaguero, en declaraciones a Canal Extremadura. “Mi situación es más a nivel psicológico que económico, tenía un gran desgaste mental y salir era lo más honesto”.

“Claro que entiendo la decisión de mis compañeros, y me hubiera gustado poder ayudar y aguantar hasta enero pero por mi situación lo más honesto era levantar la mano y dejarlo aquí. Agradecer al club y al presidente que hayan entendido mi situación”, agregó.