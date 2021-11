Franco refrenda que la "ingeniería financiera" permitirá reconstruir el estadio sin coste para los linenses

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha confirmado este martes en rueda de prensa la información desvelada el pasado viernes por Europa Sur con respecto a la financiación de la reconstrucción del Municipal. Los 5,8 millones que precisa esa inversión saldrán de fondos municipales, pero la ciudad no perderá un solo euro de la subvención acordada con la Diputación de Cádiz para la obra del estadio. El organismo provincial abonará los 1,5 millones de euros pactados en cada uno de los tres próximos capítulos presupuestarios, solo que serán destinados a otros fines para superar el obstáculo que suponía que el acuerdo abarcase más de un año.

Franco ha subrayado que esta movimiento de “ingenieria financiera” no implica retraso alguno en las obras y, por lo tanto, no perjudicará a la Real Balompédica, que necesita contar cuanto antes con iluminación artificial (de la que carece desde diciembre de 2019) para no tener que disputar esta temporada algún encuentro fuera del municipio.

El pasado 28 de julio este periódico desveló que se producirían retrasos en el inicio de las obras de reconstrucción del Municipal debido a que la aportación de 4,5 millones de euros acordada entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial abarcaba tres ejercicios -con sus correspondientes presupuestos anuales- y a que los técnicos estaban estudiando cómo encuadrar en un marco legal el acuerdo al que habían llegado socialistas y La Línea 100x100, que gobiernan en coalición dicha institución.

El pasado viernes fue también Europa Sur el que dio conocimiento -después de que tanto el PSOE de La Línea como Otra Línea es Posible alertasen sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento afrontase en solitario el derribo y la construcción del estadio en el que juega sus partidos la Real Balompédica- que ambas formaciones políticas desconocían una parte del acuerdo al que habían llegado La Línea 100x100 y el propio partido socialista a nivel provincial, que consistía en mantener la subvención pero para otros objetivos.

Este martes, en una rueda de prensa en la que compareció con varios de sus ediles, Juan Franco, refrendó que el Ayuntamiento se encontró “con un problema técnico” para la financiación del estadio. “Sencillamente, la Diputación no puede financiar proyectos que se subvencionen de forma plurianual”, como era el caso del Municipal, que hubiese necesitado inyección económica entre 2021 y 2023.

“Después de múltiples estudios hemos tenido que modificar el importe que viene de Diputación y destinarlo a otras cuestiones, de forma que el Ayuntamiento va a pagar a pulmón los 5,8 millones de euros y el millón y medio anual comprometido por la Diputación se va a destinar a otros fines”, entre los que destaca en 2021 la adquisición de maquinaria de limpieza, dijo Franco.

“Se ha buscado una solución y La Línea va a contar con estadio, con plan de asfalto y con maquinaria de limpieza, más los proyectos en los que estamos trabajando para los ejercicios 2022 y 2023”, deslizó, no sin recordar que esta operación cuenta “con todos los informes favorables habidos y por haber”.

El alcalde recalcó que la relación entre el Ayuntamiento y la Diputación “es muy fluida” y que existe “enorme lealtad”.