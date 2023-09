Adrián Hernández reclama la expulsión de Morcillo y un penalti en el descuento a favor del Yeclano

Adrián Hernández, entrenador del Yeclano Deportivo, reclamó que el colegiado del encuentro, el alicantino José Lidón Rocamora, por un lado la expulsión del defensa Morcillo de la Real Balompédica Linense y por otro un penalti en el último minuto a favor de su equipo que en su opinión pudieron cambiar el empate sin goles que firmaron ambos conjuntos este domingo en La Constitución, en encuentro de la tercera jornada en el grupo IV de la Segunda Federación.

“En el primer tiempo, aunque ellos no sé si tuvieron alguna ocasión de gol, se ha jugado a lo que ellos querían, porque nosotros no supimos entender lo que requería el partido, especialmente en la zona de tres cuartos nuestra, los jugadores de ataque”, analizó. “Perseguíamos sombras, nos chocábamos, nos faltó energía, jugar sin balón y la Balona estuvo más asentada, mejor”,

“Por el contrario la segunda sí que ha sido complemente nuestra y a medida que pasaban los minutos más controlábamos y eso ante un rival que por ejemplo tenía a Santi Jara en el banquillo, que tenía a Diego Jiménez, a Morcillo...”, continuó. “El que conozca un poco el mercado sabe cuáles son los baremos, las nóminas”.

“Yo me quedo con la segunda parte, pero no podemos salir a un partido tan desenchufados, después de los diez primeros minutos tenemos que hacer nuestro juego y no meter tanto balón por dentro, sino ser más profundos, buscar por fuera el uno contra uno, el dos contra dos...”, reclamó a sus hombres durante la comparecencia posterior al choque. “A ver si poco a poco vamos mejorando, porque yo tengo buenas sensaciones”.

“Jugamos un partido parecido al del Estepona y hay que salir con energía, eso nos lo tenemos que meter en la cabeza, que hay que ir un segundo por delante”, abundó Hernández, quien subrayó el trabajo defensivo de los suyos.

El míster, que se mostró satisfecho con la aportación de los futbolistas que salieron desde el banquillo, sostuvo que a pesar de la derrota ante el Mirandilla, su equipo “el mejor partido lo hizo en Cádiz, aunque en los últimos quince minutos tirásemos por la borda todo lo que habíamos hecho”.

El preparador contestó a la pregunta sobre si el albinegro Morcillo debió ser expulsado: “Es una falta clara, aleja mucho la mano y se la pone en la cara a Silvente y no sé lo que ha podido interpretar al árbitro... pero yo me voy más enfadado con una acción en la que ha insultado [se entiende que se refiere al zaguero albinegro]. Yo solo digo que si yo insultara con las mismas palabras que ha utilizado él no me siento en el banquillo en toda la temporada”.

“Lo fácil que es ir con una tarjeta al banquillo y luego están diciendo... y además para mí ha habido un penalti, en la última jugada pero esos son errores que se pueden cometer, pero yo lo reclamo es el mismo baremo para los de dentro y para los de fuera”, reclamó.