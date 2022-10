Monteagudo: "Los jugadores no están bien anímicamente y eso nos hace chicos"

El entrenador de la Real Balompédica, Alberto Monteagudo, subrayó en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que su equipo empató con el Celta B en La Línea que sus jugadores están “peor anímicamente” después de varios resultados adversos pero recalcó que el apartado más positivo es que en los encuentros en los que no hizo las cosas bien su equipo “empató”. “Normalmente los equipos que pierden ese tipo de encuentros, son los que sufren”, recalcó.

“En el primer tiempo nos superaron, llegábamos tarde, sufrimos por no interpretar bien al rival”, admitió el míster. “Con la composición de equipo que tenemos este año necesitamos hacer falta cuando nos roben alto. Fueron más rápidos en la primera parte, más asociativos y nos fuimos cero-uno”.

“En los últimos cinco minutos de la primera parte ya parecía que se podía ver algo la luz y en la segunda estuvimos un poco mejor y, sin ser nada brillantes, empatamos”, continuó. “Y cuando parecía que el campo estaba empezando a inclinarse hacia su parte nos expulsaron a un jugador [Gerard Oliva], lo que que ya nos frenó la embestida que podíamos dar en el tramo final”.

“Al final el entrenador propone cómo interpretar el juego, siempre entiendo que los entrenadores podemos hacer algo más, pero es el futbolista el que lo lleva a cabo”, disertó. “Hay que saber cómo jugar cuando no eres dominador”.

Monteagudo explicó que el cúmulo de resultados adversos “después de una pretemporada para mí demasiado buena” están “haciendo más chico” a su equipo. “Estamos peor anímicamente, porque cuando mereció ganar no lo consiguió y por eso nos cuesta un poco. Hay que buscar el rendimiento que dimos en verano, porque yo lo vi”.

El preparador balono defendió los constantes cambios a los que somete su alineación. “Tienes que analizar. Por ejemplo, los tres primeros partidos, seis goles en contra. Algo hay que mover. Cambias y portería a cero. Todos sabemos que Fran Morante es un gran cabeceador, de hecho yo peleé para que se le renovara, pero con estos dos centrales hemos dejado dos semanas la portería a cero, que era la sangría que teníamos”

“Hay que valorar muchas cosas y si no, es mejor tener una plantilla de trece jugadores”, insistió. “Yo soy de once tipo, normalmente, porque lo que funciona no lo cambio. Pero por un lado no hemos ganado aún, tuvimos en algún partido diez minutos en los que nos hicieron mucho daño y tengo que ir modificando”.

“De hecho los mejores partidos de Toni García han sido cuando ha arrancado en el banquillo, porque en los otros le ha costado un poco más”, defendió. “¿Qué Toni puede ser titular? Evidentemente. Vaya, que yo insistí para que viniese porque es de los que me gusta a mí”.

“Ojalá pueda repetir pronto un once, porque eso será señal de que han hecho lo que a mí me gusta", finalizó.