El partido más importante del año... de casi todos los años

La Real Balompédica Linense se juega el próximo sábado (19:00) en el estadio Municipal buena parte de sus opciones de permanencia en Primera RFEF. Los de La Línea reciben al Sevilla Atlético, con el que están empatados a 42 puntos y marcan la salvación, con apenas tres puntos de ventaja sobre los equipos que ya ocupan plaza de descenso en el grupo II. Los albinegros reclaman de nuevo la presencia de su parroquia, a la que se lo ponen fácil: las entradas costarán cinco euros y además ofrecen la posibilidad de adquirir un abono por solo diez euros para los tres últimos compromisos en casa.

Llegó el primer Partido del Año. Que los balonos imploran que sea el último. La Balompédica pasa página a su derrota a manos del Albacete en el Carlos Belmonte y tanto el vestuario como las oficinas lo fían todo al duelo con el filial sevillista, que resucitó tras el cambio de técnico y que viene de cosechar solo dos derrotas en las siete últimas jornadas.

La trascendecia que todo el mundillo balono concede a la próxima jornada está más que justificada. A la espera de lo que hagan la UE Cornellá -que visita al Castilla- y el Atlético Sanluqueño -que recibe en El Palmar al casi desahuciado Costa Brava- los tres puntos en juego en el Municipal pueden cobrar un valor añadido.

No hay que pasar por alto que en el partido de la primera vuelta disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros el Sevilla Atlético se impuso a la Balona por 1-0, con lo que con un empate los sevillistas gozarían de la ventaja del golaveraje particular, que tal y como se está poniendo la competición no hay que descartar que adquiera peso cuando llegue el momento del desenlace.

El club, que ya batió su propio récord de asistencia en el presente curso (4.518 aficionados) con la promoción de entradas a un euro que llevó a cabo ante el Betis Deportivo Balompié ha puesto de nuevo en marcha su maquinaria para atraer a los aficionados. Bajo el lema “la afición hace la Recia” llama a sus hinchas y a todos los linenses a acudir al estadio para un encuentro que califica de “importantísimo” y abarata los precios, lo que por cierto ya ha provocado la queja de algunos abonados, que ven en la reiteración de esta medida un perjuicio para aquellos que adquirieron el carnet.

“El club resalta la importancia y necesidad de que vuelva a aparecer la comunión afición-equipo y que los jugadores sientan que nunca caminarán solos bajo ningún concepto”, dice la entidad en su comunicado. “El precio de la entrada general será de 5 euros y de uno para menores de 12 años”.

“A modo de promoción, también se ofrece a los aficionados a retirar un pack de los tres últimos encuentros en el Municipal por diez, que podrán ser retirados en las oficinas del club en horario laboral”, añade la directiva, en referencia a los duelos con Sevilla Atlético, Linares Deportivo y FC Andorra.