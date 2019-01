Buba, otro 'tanque' que viene a "ayudar"

La última incorporación de la Real Balompédica Linense, el delantero gambiano-español Bubacar Njie Kambi Buba ya piensa en clave balona. Tras incorporarse este lunes a los entrenamientos de la plantilla que dirige Jordi Roger, el ex del San Fernando sabe que la situación actual de la Balompédica es delicada pero apunta que "lo que no te mata te hace más fuerte".

Delantero corpulento y con mucha potencia, Buba dejó entrever en sus primeras horas como albinegro que es un futbolista con el perfil que buscaba Roger para su sistema de juego. El ariete afirma que le han recibido "de maravilla" a su llegada a La Línea y confía en "poder aportar trabajo y gol para ayudar al equipo".

"Es difícil asumir la derrota y ya hemos comentado entre todos que hay tirar para adelante y mirar ya al Almería B", explica el atacante.

El jugador, natural del municipio barcelonés de Mataró, debutó en Primera con el RCD Espanyol y a sus 30 años viene a apuntalar el equipo ante la inminente marcha de Kike Gómez, que ni siquiera se ha entrenado este lunes. El punta tendrá que competir con Gastón Cellerino por el puesto titular.

"Depende del míster quién poner y quién no [en referencia a Gastón]. Nosotros tenemos que trabajar duro a diario para demostrarle que podemos jugar. Si hace que falta que juegue él o juegue yo, pero lo importante es sumar los tres puntos cada fin de semana y que el equipo tire para arriba", asegura.

En su etapa como jugador perico coincidió con el barreño Pirulo, con el que también compartió vestuario en el Cherno More búlgaro. "Pirulo es un jugador excepcional, es amigo mío de toda la vida", recalca. "Como futbolista es un diez, no puedo decir nada malo de él. Siempre me ha ayudado en todo. Espero que este año me de las asistencias que debe darme [bromea]. Los dos somos zurdos y además nos conocemos muy bien. Creo que podemos conectar a la perfección cuando llegue el momento. Las veces que jugamos juntos nos hemos compenetrado", agrega.

"Tengo unas primeras sensaciones muy buenas, en el vestuario me han acogido muy bien. El míster y el presidente también me han acogido de maravilla. Las sensaciones tras el entrenamiento son buenas. El equipo se ve que es una piña y eso a mí me da mucha vida", expresa.