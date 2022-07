Víctor Mena está de vuelta

La Real Balompédica Linense ha finalizado este sábado la tercera semana de su preparación de cara a la temporada 2022-23, en la que militará en Primera Federación, con buenas noticias: la vuelta de Víctor Mena a los entrenamientos, la confirmación de que Óscar Arroyo solo sufre una sobrecarga muscular y anuncio de que Javi Méndez, que desde el jueves estaba ausente por enfermedad, podrá volver al trabajo este lunes, después de que la plantilla disfrute de un más que merecido domingo de descanso.

Buenas nuevas en esa Balona que está protagonizando una pretemporada triunfal. El lateral zurdo sevillano Víctor Mena, que debido a algunos problemas en la zona pública incluso temió que se vería abocado a pasar por el quirófano, ya se entrena con sus compañeros con normalidad, después de llevar a cabo un intenso trabajo de fortalecimienzo de la zona dañada. Lo ha hecho este sábado en las instalaciones de la Dama de Noche, en Marbella (Málaga). Estaba deseándolo.

En estos procesos son siempre los médicos, fisios y recuperadores los que determinen cuándo se debe producir su desembarco en los partidos, pero tanto el propio jugador como el cuerpo técnico confían en que su debut en esta pretemporada pueda producirse el próximo sábado, día en el que los albinegros afrontarán su cuarto ensayo de pretemporada, el primero ante un rival de inferior categoría: el Betis Deportivo (Segunda Federación).

También hay mensaje de tranquilidad en torno a Óscar Arroyo. El lateral derecho tuvo que ser relevado el jueves cuando apenas había participado 20 minutos en el amistoso contra el Espanyol. Un contratiempo para el futbolista, para el que ese partido tenía un sabor especial por cuanto se enfrentaba al equipo en el que se forjó.

Al principio se encendieron las alarmas, pero después de someterse a una ecografía los médicos han confirmado que solo se trata de una sobrecarga producto de su incorporación al trabajo después de un largo periodo de inactividad tras haber sido intervenido en mayo en una de sus rodillas.

Óscar Arroyo no se ha entrenado este sábado con sus compañeros, sino que ha llevado a cabo un trabajo específico con los recuperadores. No está definido cuando se reintegrará al grupo, pero sí que no pasará demasiado tiempo.

Junto a ellos el canterano Javi Méndez, que, afectado por un enfriamiento, no se ha entrenado desde el jueves y se perdió el último amistoso. Uno de los cuatro canteranos que se están en la órbita de Alberto Monteagudo, volverá a ejercitarse el próximo lunes.

De esta forma solo quedan por concretarse las llegadas desde Brasil de Joao Pedro (en principio, prevista para la semana entrante) y que el club pueda hacer oficial el fichaje del británico Bobby Duncan, para que se puedan plasmar los deseos de éste de enfundarse por primera vez la guayabera blanquinegra en el partido de preparación con el filial bético. Duncan está ya totalmente integrado.

A todo eso hay que sumar la probable incorporación del lateral diestro Damjan Gojkov como última pieza de la plantilla. El serbio está a prueba desde el comienzo del periodo de preparación.