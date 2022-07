Alabada sea la Balona

La Real Balompética Linense tiene encandilada a su afición. No se trata solo de los resultados -que también cuentan- sino de la imagen que ofrece el conjunto albinegro desde el primer ensayo ante el Al-Arabi catarí. Alberto Monteagudo está pudiendo construir un equipo a su imagen y semejanza que solo recibe alabanzas (siempre tan traicioneras en este periodo) por la pretemporada. No le llegan solo desde su entorno. La prueba de que los piropos son merecidos es que la prensa catalana no ha tenido más remedio que rendirse al conjunto de La Línea después de que éste derrotase (1-0) el jueves al Espanyol de Barcelona, de Primera división, en Marbella Football Center.

Tres victorias ante el Al Arabi de la Superliga de Catar (3-0), el Málaga de Segunda y el Espanyol de Primera. Cinco goles a favor. Cero en contra. Si esos números fuesen los del comienzo de una temporada se habría desatado la locura. Pero corresponden a ensayos. Ilusionantes, muy ilusionantes, pero ensayos al fin y al cabo.

El club está a la espera de que tanto ese arranque de pretemporada como el inminente fichaje de Bobby Duncan se vean reflejados en la cuenta de abonados, aunque habrá que esperar al comienzo de agosto, que ya se sabe que la Feria deja vacíos los bolsillos de la mayor parte de los linenses en el último tramo de julio.

Mientras tanto y siempre con la cautela que corresponde a partidos de preparación, el trabajo diario en el destierro forzoso de Marbella está dando resultados. Las redes sociales de los balonos son un continuo elogio después del primer amistoso que los aficionados pudieron seguir, tanto in situ como a través de la televisión.

“La Balona, de Primera RFEF, no se dejó intimidar por la diferencia de categoría y planteó problemas a los blanquiazules desde el inicio. Los gaditanos tutearon al Espanyol”, se lee en Sport, cuya crónica lleva por título “El Espanyol cae por sorpresa ante el Linense”.

“Se le hizo bola a los pericos la Balona, el rival de inferior categoría de toda la preparación, en una primera parte espesa y una segunda con peligro por fuera, pero sin gol. Sí lo tuvo Gerard Oliva”, escribe Iván Molero en As, en una crónica en la que pone el acento en la carga de piernas de los pericos, como si la Balompédica no estuviese también en pleno periodo de preparación.

Bastante más claro tenía ese apartado el jugador blanquiazul Pol Lozano, quien en declaraciones a los medios del club al final de la contienda, sobre el mismo césped en el que se había disputado el choque, dijo:“Nos ha faltado algo de frescura, pero no hay ninguna excusa. Ellos -los jugadores de la Balona- están jugando en el mismo campo y tienen el mismo calor. Toca seguir trabajando y mejorar las cosas que tenemos que mejorar. Hemos hecho cosas bien, mal… De eso se tratan estos partidos”.

“La Balona fue creciendo con el paso de los minutos y en el 22’, un mal pase de Embarba sobre Omar El Hilali casi lo aprovecha Omar Perdomo, que remató contra el palo en la más clara del primer acto”, introduce Sergio Escario en Mundo Deportivo, en referencia al primer periodo.