Unionistas, en pos de su tercera victoria consecutiva

Unionistas de Salamanca busca este sábado (19:00) ante la Real Balompédica Linense su tercera victoria consecutiva, después de derrotar al Sanse y de lograr la pasada jornada un valiosísimo triunfo en San Fernando. El partido supone para los charros o el despegue definitivo de la mano del técnico valenciano Dani Ponz (seis puntos de nueve posibles desde que relevó a Raúl Casañ) o volver a verse enmarañado en la pelea por la salvación sin apenas colchón. El técnico, que este viernes ha llegado a decir en rueda de prensa que el duelo con los albinegros es “fundamental para Unionistas y la ciudad" ha recuperado in extremis al lateral derecho Fran Rodríguez (ex de Almería y Zaragoza en Segunda), cuenta con todos sus efectivos y anuncia algún cambio para “darle una vuelta de tuerca” a los suyos.

“Es la diferencia entre un equipo ganador o perdedor. El equipo perdedor es que gana uno o dos partidos y hace una fiesta”, sentenció el preparador de los charros, que en casa solo han ganado uno de sus cuatro últimos duelos, el último, ante el Sanse (1-0) y que tiene en su escasa capacidad goleadora su principal obstáculo.

“Es un partido fundamental para nosotros, para el club y la afición. Incluso para la ciudad. ¿El once? Repetir por repetir, sería un error. Creo que tenemos que ser ambiciosos. Vamos a modificarlo para mejorar las prestaciones”, agregó.

Con respecto a la Balona, dijo: “Desde el cambio de entrenador es un equipo que ha sumado los mismos puntos tanto de local como de visitante. Defiende muy bien y es muy agresivo. Tienen una gran transición con Koroma, Omar Perdomo o Álex Guti. Y un balón parado ofensivo sensacional. Es uno de los peores rivales al que te puede tocar enfrentarte en casa”.

Jon Rojo es un fijo en el lateral izquierdo de Unionistas y Fran Rodríguez, tras una semana entre algodones, parece que también llega a la cita. Así que cuenta con todos sus hombres, después de que haya habido una conversación con Neskes (fichaje de invierno procedente del Cartagena) quien el preparador entiende que “ha entendido el mensaje”.

La principal novedad, en principio no de cara al once inicial, podría ser el debut del coreano Junehyuk Ahn, que se incorporó al equipo con el mercado ya cerrado (en concreto a final de febrero) después de un largo periplo en la cantera del Villarreal y que aún no ha disfrutado de minutos. “Le falta chispa y fondo físico. Pero el objetivo es que nos aporte cosas desde esta semana. Los noventa minutos es complicado pero queremos que aparezca y puede darnos muchas cosas. Sale por dos perfiles, se asocia, puede rematar de cabeza, es un jugador agresivo”, explicó su preparador.

Un informe más amplio del rival este sábado de la Balona, en este enlace.