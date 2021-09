El UCAM del exbalono Mario Abenza, de menos a más

El UCAM Murcia que este sábado (17:00, en directo por Footters) llega al Municipal de La Línea para medirse a la Real Balompédica es un firme candidato a lograr el ascenso Segunda, que el curso pasado se le escapó en el último encuentro, en beneficio del Ibiza. Como le sucede a muchos de los que están en la nómina de elegidos, el conjunto universitario ha ido de menos (empate en casa ante el Costa Brava y derrota en la visita al Betis Deportivo) a más y ya es quinto con ocho puntos (uno más que la Balona) después de encadenar dos victorias (sobre el Castilla 3-0 y en Linares 1-2) y un empate en casa ante el Andorra la jornada pasada.

Los católicos tienen en su banquillo a José María Salmerón, una auténtica institución dentro de la entidad, a la que llevó a Segunda en la andadura 2015-16 y con la que hace un par de jornadas, en su duelo en Linarejos, alcanzó el centenar de encuentros como su preparador. Como es norma en él, resulta casi imposible que repita un once y sus equipos son muy fuertes en las acciones ofensivas a balón parado.

El conjunto murciano ha mantenido buena parte del bloque que acarició el ascenso la pasada campaña. En ese apartado están el veterano guardameta Biel Ribas (35 años, con pasado en el Fuenlabrada y el Numancia en Segunda), Josete (ex del Cádiz), Alberto Fernández (formado en la cantera del Real Madrid y ex del Fuenla en Segunda) o Chacartegui (que llegó a estrenarse con el primer equipo del Sevilla), por nombrar solo a algunos.

El cub ha echado el resto en lo que a contrataciones se refiere en el centro del campo y la delantera. Entre las contrataciones al menos para el público de La Línea destaca la del exbalono Mario Abenza (que llega del Real Murcia), además de Armando Corbalán (que procede del Algeciras Club de Fútbol), Antonio Caballero (que viene de jugar en Segunda con el Mirandés), Ferrando (Córdoba CF) y de Moyita, un futbolista por el que muchas veces ha suspirado la Balompédica, que fichó en el Real Mallorca junto al sanroqueño Stoichkov -aunque no llegó a debutar- y que después de pasar por Écija, Cartagena y Hércules ha recalado en el UCAM, sin olvidar a su compañero en el equipo alicantino Manu Garrido (que llegó a disfrutar de minutos en Primera con el Leganés hace dos temporadas), que ya lleva dos goles. Aunque aún no se haya estrenado ante el marco, también se incorporó Nuha (ex de Recreativo Granada y Racing de Santander).

De cara al encuentro en La Línea el técnico ya ha desvelado que es baja confirmada el lateral zurdo Viti (çon una microrotura fibrilar en el isquiotibial), mientras que son dudas Xemi y Alberto Fernández, quien tuvo que ser relevado en el partido de la pasada jornada ante el Andorra después de sufrir un corte en un párpado. Los universitarios tienen previsto dar a conocer este viernes su lista de viajeros.