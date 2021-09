Salmerón: "Que la Balona venga de dos derrotas no me dice gran cosa"

El entrenador de UCAM Murcia, José María Salmerón, resta importancia al hecho de que su próximo rival, la Real Balompédica Linense, comparezca este sábado (17:00, en directo por Footters) después de enlazar dos derrotas. “A mí estas situaciones no me dicen gran cosa, porque cada partido es un mundo”, dice.

“Los encuentros no tienen que ver entre sí, son diferentes una vez que empiezas y pueden pasar muchas cosas para decantarse de un lado o de otro”, abunda. “No me parece ni que nosotros estemos en ventaja porque vengamos de tres jornadas sin perder ni ellos en desventaja porque lleven dos derrotas consecutivas, entre otras cosas porque hicieron un muy buen inicio de temporada”.

“Nosotros vamos a plantear el partido para conseguir la victoria, pero sabemos que tendremos que trabajar porque nos enfrentamos a un rival que tiene jugadores muy desequilibrantes por banda, que por dentro también tiene peligro y que trabaja bien los centros laterales”, reflexiona el preparador de los universitarios.

“La Balona es un equipo muy intenso, muy dinámico de mitad del campo hacia arriba y eso nos obliga a tener que saber cómo llevar el control del partido, cuando tenemos que correr y cuando parar la pelota, para evitar que nos pasen cosas como la de la semana pasada, que nos empataron nada más marcar nosotros porque el partido se nos fue un poco de las manos”, detalla.

Salmerón, a pesar de que su equipo es quinto en el grupo II de la Primera RFEF, no concede demasiada relevancia a la clasificación después de las cinco primeras jornadas. “Prefiero ir partido a partido. No creo que ahora sea fundamental. Es obvio que prefiero estar más arriba, pero no es el aspecto que más preocupa, lo que persigo es que mi equipo sea cada vez mejor, más equilibrado y que se supere en todas las fases del juego”.

El míster sortea una posible polémica sobre el obligado cambio de horario del encuentro (de las 19:00 a las 17:00) y sugirió a los medios locales que trasladasen la pregunta a la Federación. “Yo no puedo entrar en esas situaciones”, recalca.

El preparador da por entendido que su equipo cometió errores que propiciaron su empate con el Andorra en la pasada jornada y añade: “Hay que analizar lo que hicimos mal, pretendemos potenciar lo que hicimos bien, porque seguimos trabajando para ser mejor equipo”.

“Puede ser que haya algún cambio, como ha sido la tónica general en estos primeros partidos, porque hay mucha competencia en la plantilla y eso nos permite elegir dependiendo de las circunstancias y del partido, de manera que tratamos de elegir el mejor equipo para conseguir la victoria”, finaliza.