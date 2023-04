Juan Hoyos, profeta en Tarifa

El fútbol, los muchos amigos que dejó en su paso por el balompié, rindieron este domingo homenaje a Juan Hoyos, posiblemente el precursores de que Tarifa exportase (y lo siga haciendo hoy) jugadores al resto de clubes del Campo de Gibraltar. Sirvió de excusas un partido de veteranos escenificado en el López Púa entre los ex de la UD Tarifa y de la Real Balompédica Linense en el que se impusieron los albinegros por 0-2.

Pero todo eso no deja de ser anecdótico. Lo realmente trascendente es que un enorme futbolista, pero sobre todo una excelente persona recibió el cariño de quienes compartieron con él innumerables vivencias. El momento en el que Gabriel Navarro Baby, que en aquella década de los noventa del siglo pasado apostó por Juan Hoyos tanto en la Balona como en el Algeciras Club de Fútbol le entregó una camisola con su nombre con los colores del equipo de La Línea resultó, entre muchos que lo fueron, especialmente emotivo.

El propio Baby, Miguel Ángel Espínola, Miguel Ángel Ordóñez Chichi, Pedro García, Juan Pedro Rico Juampe, Cazorla, Issac Luis Chico Copi, Currito Álvarez... un buen montón de excompañeros, en calidad de espectadores, quisieron ambién estar en un reconocimiento más que merecido a Juan Hoyos, quien participó del amistoso con los dos conjuntos, que junto a Algeciras, Barbate, Macael y Unión Deportiva Los Barrios jalonaron su trayectoria deportiva.

“Siento una enorme satisfacción, porque he revivido momentos muy bonitos de mi vida”, dijo Juan Hoyos. “Ha sido todo muy emotivo, porque me ha servido para palpar cuánta gente me quería y no solo por los que han estado en este día, sino por el apoyo que he recibido a través de las redes sociales desde que se hizo público que me darían este homenaje”.

“Estoy muy agradecido por todos los mensajes que he recibido durante esta semana”, recalcó.

Emliano Triviño, Ignacio, Chan Madera y José Luis Pato forman el cuerpo técnico de los veteranos del conjunto de casa, al que pertenecen; Nico y Quinito (porteros); Juanlu, Javi Morales, Capa, Rafa Garrido, Pedro, Bernal y Benítez (defensas); Javi Pérez, Juanca, Curri, Toledo, Guerrero, Sevilla, Javi, Isidro y Juanito (centrocampistas); Juanma y Fernando,

Por la Balona, dirigida por Juan Luis Acris y Martín (que también participó algunos minutos de la contienda), participaron del encuentro: Domingo, Jordan; Ismael Chico, Steven, Pavón, Mairena, Mané, Juli, Iván Peña, Benítez, Wi, Matías, Ismael Ruesca y Peri. Wi y Steven pusieron su firma a los goles.