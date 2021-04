El Sevilla Atlético desembarca este domingo en el Municipal después de enlazar once jornadas sin conocer la derrota (siete victorias y cuatro empates) y de haber recibido un solo gol en los últimos ocho partidos. El conjunto franjirrojo traerá hasta La Línea al congoleño Baron Kibamba, traspasado por la Real Balompédica en el verano de 2019. Es duda el centrodelantero Iván Romero, con problemas en un pie y aunque el entrenador, Paco Gallardo, no dará a conocer la convocatoria hasta el mismo día del encuentro, sí que se sabe que uno de sus porteros, Javi Díaz, que apenas ha jugado tres partidos con el filial, viajó con el primer equipo a San Sebastián.

El filial nervionense alardea de ser el equipo con la edad media más baja de los 102 que militan esta temporada en la Segunda división B y la realidad es que son frecuentes en sus alineaciones jugadores aún en edad juvenil.

En la plantilla sobresale un nombre, el de Iván Romero, el delantero con más prestaciones de la categoría, ya que ha aportado 12 goles y cinco asistencias. El pasado domingo marró un penalti en el duelo con el Tamaraceite que impide a su equipo ser ahora líder en solitario, pero la realidad es que jugó el último tramo del choque con problemas en un pie que le ha estado molestando durante la semana. Su presencia en el once es una incógnita.

En la presumible alineación también aparece el meta s Alfonso Pastor, que el pasado mes de diciembre llegó a jugar contra el Chelsea el duelo de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, después de que su compañero Thomas Vaclik, llamado a ser titular, se lesionase durante el calentamiento.

Otro jugador que llama poderosamente la atención es el lateral zurdo Pablo Pérez, que en pretemporada pasó directamente del juvenil al primer equipo y que no debutó con el filial hasta el pasado mes de febrero. No hay que escarbar mucho para leer que está en la agenda de grandes clubes de Europa. Eso sí, no estará en La Línea, porque anda a vueltas con una lesión.

Capítulo aparte merece Baron Kibamba, quien ya ha confesado esta semana que para él supone algo muy especial volver al estadio en el que dio el salto a Europa.

El entrenador, Paco Gallardo (que como futbolista defendió en España los colores de Sevilla FC, Deportivo, Huesca, Getafe y Real Murcia) asume que se trata de “un partido muy importante” pero se niega a calificarlo de final, porque, recuerda, después quedarán nueve puntos en juego.

Con respecto a la Balompédica, valoró: “Está haciendo un grandísimo trabajo, ahí lo dice el número de puntos que lleva. Está ahí porque se lo merece, es más tal vez mereciera algo más; sabemos que tenemos un buen rival enfrente”.