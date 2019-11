La Real Balompédica Linense visita este sábado (18:00) al Sevilla Atlético en un duelo que, dado que es el único partido adelantado a la jornada dominical, permitiría a los albinegros dormir en puestos de liguilla en caso de lograr el triunfo. Los de La Línea afrontan la contienda con cinco bajas, ya que Forján y Pito Camacho se han unido esta semana las ausencias ya conocidas de Koroma, Luis Alcalde e Igor Martínez. Los canteranos Fosela y Mai completan la convocatoria. Fabrizio Danese, con un esguince, es duda.

Una semana más la previa del encuentro de la Balona se antoja más un parte de incidentes que una previsión de un acontecimiento deportivo. Esta vez tocó descartar a dos delanteros que, además, vienen arrastrando problemas desde que comenzó la pretemporada. Javi Forján sufre una rotura de menisco y lo más probable es que sea intervenido el próximo martes en Sevilla. Pito Camacho anda a vueltas con sus problemas musculares y no solo está descartado ante el filial sevillista, sino que es probable que tampoco pueda jugar ante el Cádiz B.

De esta forma la lista de ausentes se eleva a cinco y además, de cinco que en circunstancias normales serían serios candidatos al once inicial: los dos puntas ya mencionados, Koroma, Luis Alcalde e Igor Martínez.

Por si no fueran suficientes hándicaps el central italiano Fabrizio Danese sufrió el jueves un esguince de tobillo durante la sesión de trabajo. El viernes ni siquiera compareció en el campo de entrenamiento porque estaba siendo sometido a cuidados específicos. El zaguero está decidido a vendarse y jugar, pero la decisión final no la tomará el míster hasta hora y poco antes de que arranque el choque.

Roger decidió ayer que se desplacen hasta la capital hispalense todos los miembros de la plantilla, pero como quiera que hay cinco bajas confirmadas se unen a la expedición los canteranos Mai y Jesús Fosela, que ocuparán plaza en el banquillo. Los dos ha disfrutado ya de minutos, pocos, en la presente andadura.

Tito Malagón como segundo punta, única novedad en el once

En cuanto a la alineación, teniendo en cuenta las ausencias y que el equipo viene de ganar nada menos que al Badajoz, no parece factible que el míster introduzca muchas novedades. La única variante probable es que ante la ausencia de Pito Camacho y teniendo en cuenta que solo cuenta con un nueve puro, el incansable Dopi, Tito Malagón entre en el once para jugar como segundo punta. En el caso de que Fabrizio finalmente quede descartado, su plaza sería para Sergio Rodríguez, que no sería la primera vez que jugase de lateral zurdo.

Roger asegura que después del último triunfo su equipo está “con ganas de que llegue” este partido que prevé “bastante complicado”.

“Vamos a tener enfrente un rival con mucha categoría, son gente joven pero con mucho talento y nos exigirán muchísimo, porque están muy bien trabajados, tanto con balón como sin él”, agrega el preparador. “Tenemos que salir con el mismo nivel de activación y concentración, porque en caso contrario lo pasaremos mal”.