La Real Balompédica Linense disputa este sábado (11:00) en las instalaciones de Montecastillo, en Jerez, su tercer amistoso de una pretemporada en la que, además de los resultados, porquese mantiene invicta, está dejando la impronta de equipo muy ilusionante para sus aficionados. Los albinegros se miden, a puerta cerrada, al Sevilla Atlético, otro de los conjuntos del grupo IV de Segunda B, aunque de diferente subgrupo.

La Balona madruga para someterse a su tercer test de preparación. Después de empatar con el Almería de Segunda A (1-1) y de derrotar a domicilio a uno de los cocos de la categoría de bronce, el Marbella (0-1), el equipo de Antonio Calderón se somete al examen de una chavalería preñada de talento, con varios futbolistas que ya saben lo que supone asomarse a competiciones de élite con el primer equipo… y con el exbalono Baron Kibamba.

Los albinegros, como ya sucedió en miércoles en la Costa del Sol, no pueden contar con Paco Candela, al que el entrenador sigue protegiendo para que no empeore de sus problemas físicos. Su ausencia ante el Marbella sirvió para que el francés Aly Coulibaly le sucediese en la lista de acreedores al elogio. Tampoco será de la partida Javi Forján, que arrastra problemas en un tobillo. Peque, Antoñito y Pito Camacho no están al cien por cien por diferentes causas, pero todo indica que acabarán jugando, aunque sea un ratito.

El equipo de La Línea está pendiente de cerrar la documentación de alguno de sus extranjeros para poder alinearlos. Esta pretemporada, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 (coronavirus), es obligado que los jugadores que participen en los amistosos tengan ya su licencia cursada. De ahí que, por ejemplo, aún no haya podido debutar el meta liberiano Ashley Williams.