Sergio Aracil, en principio técnico interino del UCAM Murcia tras producirse el jueves la destitución de Miguel Rivera, vaticinó este viernes que su próximo rival, la Real Balompédica Linense “va a ir para arriba” pero advirtió de que a pesar de las tres victorias que encadenan los albinegros su equipo no le tiene “miedo”.

“Estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido”, sostuvo en hasta ahora entrenador del filial en su primera comparecencia como técnico del equipo de Segunda B.

“La Balona viene de una buena racha”, recordó. “Lo que hemos visto de ellos es que el entrenador [en referencia a Antonio Calderón] va metiendo matices, alterna varios sistemas y estamos preparados para cualquier cosa que nos proponga”.

“Tiene un buen presupuesto y parece que va a ir para arriba. Pero no le tenemos miedo, estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido”, recalcó.

Apenas unas horas después de hacerse cargo de la dirección del plantel y de dirigir su primera sesión preparatoria, dijo: “Estamos valorando aún lo que vamos a hacer, pero lógicamente no vamos a dar pistas al rival”.

“Una de nuestras bazas es que la Balompédica no me conoce y creo que es una de las oportunidades de cara a este partido”, sostuvo. “Vamos a dormir poco y a trabajar mucho. Estamos preparando el partido desde la misma noche del jueves”, en la que le fue comunicada su desembarco en el primer conjunto universitario.

“Estoy agradecido al UCAM Murcia por la oportunidad y la confianza”, deslizó el nuevo entrenador. “No es una situación fácil porque tenemos poco tiempo para preparar el partido, pero no lo veo como un marrón”.

“Estoy ilusionado y confiado en que vamos a hacer un buen partido.”, proclamó. “Soy entrenador del club, han considerado que ayude al primer equipo este domingo y estoy encantado de hacerlo”.

Aracil dirigió este viernes su primera sesión preparatoria, ya que la plantilla disfrutó de descanso el jueves tras caer el miércoles a manos del Atlético Sanluqueño. "Me gusta mucho dialogar con los capitanes y tener feedback, así me pueden transmitir sus sensaciones y darme un diagnóstico. El objetivo no es otro que buscar soluciones e ir de la mano”, acabó.