La Balona se queda en cuadro para buscar la permanencia

En una temporada que, por diferentes causas, ha provocado una profunda división en la Real Balompédica Linense, hay dos apartados en los que existe un acuerdo casi unánime. Por un lado, que todo lo que ha podido salir mal, por una causa o por otra, se ha vuelto en contra de la plantilla. Y por otro, que lo mejor que puede pasar, con independencia al objetivo alcanzado (dando por hecho que uno de ellos será la permanencia) es que la presente andadura acabe de una vez por todas.

Con ese telón de fondo, el equipo de La Línea -que tras los resultados del sábado duerme ¡décimo!- recibe este domingo (17:00, en directo adquiriendo el bono a través de Notikumi) a El Palo en un duelo que debería servir a los de casa para sellar de una vez por todas sus salvación. Pero lo hará nada menos que con cuatro bajas y todas de jugadores que perfectamente podrían haber sido titulares en este duelo: Santi Jara, Dani Santafé y Moi Parra -que ya han dicho adiós a la temporada por diferentes lesiones- así como Fran Carbià, sancionado. El tarifeño Álex Cantera, del filial senior, repite en la convocatoria, como lo hace su paisano Pepe Greciano, aunque a éste se le puede considerar a todos los efectos miembro de la primera plantilla. Hasta el punto de que no sería nada extraño verle en el once inicial.

Ficha técnica Real Balompédica: Facundo Ackerman; Ángel Mancheño, Diego Jiménez, Sergi Monteverde, Nani; Javi Pérez, Antonio Romero; Pepe Greciano, Pitu, Joao Pedro y Aridane Santana (Nando Copete). El Palo CF: Benito del Valle, Romero, Cobo, Lulu (Santi Luque), Rafa Castillo, Joao Paulo, Manu de la Lama, Roberto Sierra, Falu Aranda (Juanma), Javi López y Mike Cevallos. Árbitro: Ignacio De Santisteban Adame (Sevilla). Dirigió el Balona-Estepona (0-2) de la primera vuelta, sin que su labor tuviese tintes reseñables. A los malagueños les dirigió dos duelos el pasado curso. Vencieron 1-0 al Huétor Tajar en la fase regular y empataron sin goles en la ida del play-off de ascenso a Segunda Federación. Hora: 17:00 (Trigésimo primera jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikumi). Estadio: Ciudad de La Línea. Antecedentes: El Palo, entonces denominado CD, visitó a la Balona en tres ocasiones. Una en Tercera división (5-0) y dos, en Segunda B (1-2 y 3-4).

Que el Balona-El Palo, en cuyo prólogo recibirán por fin su homenaje Diego Tinajero y Paco Vallecillo, sea importante para la permanencia de los de casa ya raya en lo sorprendente, por cuanto los albinegros arrancaron la temporada pensando en el ascenso (incluso directo) a Primera Federación y a falta de cuatro jornadas, aún no han certificado la permanencia en Segunda RFEF.

El calendario de los rivales de la parte baja y la estadística de años anteriores dice que con 43 puntos se habrán acabado las penalidades. Para eso bastaría con que derrote al conjunto de la barriada marinera malagueña. Pero la marcha de los albinegros (un triunfo en nueve jornadas y además sobre el desmembrado Vélez) y las numerosas bajas convierten el duelo en un partido trampa. Mejor será esperar para hablar de las opciones de Copa.

Y es que la Balona afronta el encuentro sin Santi Jara, lesionado antes de Navidad, Dani Santafé, que esta misma semana se ha conocido que tiene rotos los ligamentos cruzados y Moi Parra, que aunque no se ha hecho oficial tampoco volverá a jugar este curso. A ellos no sería ninguna frivolidad añadir el nombre de Víctor Olmo, que se fue al dique seco en diciembre. Además Fran Carbià se pierde el duelo, sancionado por acumualción de amonestaciones. Buena parte del talento ofensivo se va por el sumidero de las ausencias. Y la relación no es más larga porque Jorge Morcillo, vistas las circunstancias, ha hecho un esfuerzo para estar. La situación propia que, por segunda vez, esté en la convocatoria real (la oficial es que están citados todos los integrantes de la plantilla) Álex Cantera.

Con los mimbres que tiene pocas sorpresas puede provocar el míster, Antonio Fernández Rivadulla, en el once. A no se que le dé por jugar con tres centrales o sin nueve puro. Que todo puede suceder.

Rivadulla: "Necesitamos que la afición nos apoye, que no nos silbe"

El míster de los albinegros, consciente de que su equipo juega mucho más presionado en el Ciudad de La Línea que cuando lo hace fuera de casa, lanzó en su comparecencia prepartido un mensaje a la afición: "No le pido que nos regale nada, pero sí que nos ayude, que no nos silbe porque los futbolistas juegan más atenazados. Necesitamos un equipo que juegue con soltura y transmita cosas a la grada’".

"Necesitamos que nuestra gente arrope al equipo desde el principio, porque nos jugamos muchísimo", insisitó.

El preparador gallego advierte que sería un error “subestimar” a un rival que enlaza “cinco partidos sin perder”, así que recalca que su equipo afronta el choque “como una final”.

El entrenador no quiere ahondar en la adversidad de las ausencias. ‘Esas cosas no podemos gestionarlas. Ahora tenemos que jugar con lo que tenemos y con lo que hay toca preparar el partido lo mejor posible”.

Fernández Rivadulla rompe una lanza en favor de su vestuario. “De actitud no se les puede pedir más, Les veo entrenar todos los días pero preocupados tenemos que estar, si no lo estuviéramos tendríamos un problema muy grande”.