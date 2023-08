La Balona hace oficial el fichaje del lateral zurdo Víctor Olmo, del Málaga

La Real Balompédica Linense ha hecho oficial a primera hora de la tarde de este jueves la incorporación del lateral zurdo jerezano Víctor Olmo Durán, que llega procedente del Málaga CF (Primera Federación). El fichaje del zaguero fue desvelado por el diario Sur de Málaga, en una información de la que se hizo eco Europa Sur. Víctor Olmo se constituye en el decimotercer fichaje de los albinegros de cara a la campaña 2023-24, en la que militarán en el grupo IV de la Segunda Federación.

Olmo sufrió en octubre de 2022 la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un partido que enfrentaba al filial malacitano con el Torreperogil en La Rosaleda, por lo que viene de pasar prácticamente el curso pasado en blanco, aunque ha completado una excelente pretemporada, lo que indica que está recuperado de la dolencia que le llevó a pasar por el quirófano.

El lateral zurdo Víctor Olmo Durán (17-6-2001, Jerez de la Frontera – Cádiz) llegó al Málaga en 2018 desde el Balón de Cádiz cuando aún se encontraba en edad juvenil y fue subiendo escalones hasta que llegó a debutar en el primer equipo en Segunda división de la mano de Pablo Guede.

Lo hizo en un encuentro con el Oviedo de la temporada 2021-22 que acabó sin goles. En ese momento el Málaga buscaba un lateral izquierdo y, aconsejado por Francis Bravo, el argentino le dio la alternativa, apodándole Pepino por su proyección ofensiva. Jugó otros cinco encuentros con el primer equipo en Segunda.

“Víctor Olmo ha realizado la pretemporada completa a las órdenes de Sergio Pellicer y ha disfrutado de minutos, demostrando que ya está listo para jugar. Pero tampoco le vio el club para ocupar una de las dos plazas en el lateral zurdo”, se lee en el diario As.

Por su parte El Desmarque, en un artículo titulado "Las razones del adiós de Víctor Olmo", explica. "La marcha del Víctor Olmo era necesaria para el jugador, según analizó Sergio Pellicer (entrenador del Málaga) tras el último triangular de amistosos disputado en Antequera. "Es un chaval que ha tenido una actitud encomiable. Viene de una lesión grave, yo desgraciadamente padecí eso como jugador, sé lo que es eso y necesita jugar. Entrenando, su actitud es un ejemplo para muchos con la lesión que tuvo".

"El míster elogió su trabajo esta pretemporada, pero no entraba en los planes de la dirección deportiva ni del cuerpo técnico. "No se perdió un entrenamiento, con actitud positiva y empujando. Pero pensamos que no era un jugador para muchos partidos, en rendimiento sobre todo. Lo mejor para Víctor es que juegue partidos porque si no es un paso atrás. Hay veces que un jugador está varios años y compiten pocos y este año no debe pasar eso con Víctor y con algún jugador más", dijo Pellicer, que tiene a Víctor García y Dani Sánchez como opciones para su demarcación", añade la información de El Desmarque.

“El futbolista zurdo, forjado en la cantera del Cádiz CF, se caracteriza por su verticalidad y su polivalencia para actuar de lateral, volante y extremo. En las inferiores del club costasoleño militó en Liga Nacional y División de Honor, donde rindió a gran nivel, lo que le abrió paso hasta el filial en la temporada 2020/21 y al debut con el primer equipo una temporada más tarde en el fútbol profesional (Segunda división)”, señala la Balona en su nota de prensa.