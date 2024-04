Juanma Gómez: "La Balona tiene mucha calidad, pero El Palo no tiene otra que salir a ganar"

El Palo Fútbol Club llega este domingo (17:00) a La Línea para disputar ante la Real Balompédica Linense lo que entiende poco menos que como una final en su pelea por evitar el descenso. El duelo se corresponde a la trigésimo primera jornada del grupo IV de la Segunda Federación. “Para seguir con opciones de salvarnos tenemos que ganar”, asegura con rotundidad el míster, Juanma Gómez, que no conoce la derrota desde que llegó al cargo. “No podemos pensar en el rival, solo en que necesitamos ganar”, recalca.

“Nosotros no pensamos en lo que supone este partido para la Balona, lo que tenemos claro es que para seguir con opciones de mantener la categoría tenemos que salir a ganar”, afirma el técnico de los malagueños. “Estamos obligados a hacer un partido serio, competir bien y con la mentalidad de ir a ganar”.

“Nosotros, por la situación en la que estamos, da igual el rival que tengamos enfrente, porque tenemos que recuperar muchos puntos y no hay un partido mejor que otro para conseguirlo”, añade. “Sabemos que nos espera un encuentro complicado en La Línea por el nivel que tiene la plantilla de la Balona, por la calidad de sus jugadores, pero no nos queda otra que pensar en hacer un buen trabajo y conseguir los tres puntos”.

Juanma Gómez relevó el pasado 14 de febrero a Nacho Pérez, que se enroló en la UD Almería de Primera división como adjunto a Pepe Mel. Desde que pasó de ser entrenador ayudante a máximo responsable del plantel, El Palo ha sumado dos victorias y dos empates, pero son muchos los que piensan que la reacción ha llegado demasiado tarde. “La realidad es la que es, que ahora mismo tenemos treinta puntos”, reflexiona el míster en declaraciones a Álvaro Gallardo en Radio Algeciras de la Cadena Ser.

“Yo entiendo que deberíamos haber tenido alguno más, porque se nos han escapado partidos en casa en los que fácilmente pudimos empatar en vez de perder y estaríamos hablando de otra cosa, pero la realidad es la que es y no podemos mirar atrás, sino pensar en el partido en La Línea”, abunda. “Después tendremos dos rivales directos, pero no valdrá para nada si no somos capaces de derrotar a la Balona. Nuestra mentalidad es centrarnos en lo más inmediato”.

Juanma Gómez señala que su equipo paga las consecuencias de “no haber sido sólido” en el Nuevo San Ignacio, en el que solo ha logrado tres triunfos (la Balona venció allí 0-2), por cuatro a domicilio. “En casa no hemos sido un equipo fiable como se presumía en un campo con las condiciones que tiene el nuestro, pero insisto lo pasado, pasado está”.

El míster, que elogia “lo bonito que está quedando” el Ciudad de La Línea, entiende que es el “escenario ideal” para hacer “un buen partido”.

Sobre la Balona, dice: “Es una plantilla que por calidad y presupuesto contaba con estar en la pelea por el play-off. Tiene un equipo muy bueno, con jugadores con calidad. Ellos saben que si ganan ya van a estar tranquilos las jornadas que restan, pero nosotros tenemos que tratar de hacerle incómodo el partido, porque si les dejas jugar, tiene hombres como Joao Pedro, Aridane Santana... que pueden decidir el partido. Luego se trata de hacer cosas cuando tengamos el balón”.