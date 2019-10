El guardameta Nauzet Pérez se sumó ayer a la lista de lesionado del Recreativo de Huelva, que el próximo domingo (18:00) recibe a la Real Balompédica en el Nuevo Colombino. El experimentado meta canario no participó en la sesión de entrenamiento que los albiazules desarrollaron en la Ciudad Deportiva este miércoles porque se resiente de un golpe en el hombro derecho. El club no facilita datos sobre si estará o no en disposición de enfrentarse a los de Jordi Roger. Tampoco se ejercitó el centrocampista Quique Rivero.

El técnico del Decano, el exalgecirista Alberto Monteaguado, no ha podido contar con todos sus hombres desde que comenzó la pretemporada y parece que la situación va camino de perpetuarse.

El delantero Alberto Quiles y el centrocampista Víctor Barroso realizaron ayer una parte del trabajo pero se retiraron del césped antes de concluir la sesión preparatoria. El primero, sustituido en El Palmar con un golpe en la rodilla, se resiente del mismo. El lateral izquierdo Nano se ha ejercitado al margen de grupo. El concurso de todos ellos para el encuentro frente a la Balona es muy dudoso.

La buena noticia para el técnico es que José Manuel Irizo, quien ya tiene el alta médica, se ejercitó con total normalidad junto al resto de sus compañeros. El joven extremo cedido por el Betis participó en el primer partido de la temporada en San Fernando y desde entonces ha estado de baja por lesión.

También entrenaron sin problemas Rubén Cruz y Alfonso Fernández, quienes reaparecieron el pasado fin de semana en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda, donde el Recre cosechó su primer empate de la temporada en el choque frente al Atlético Sanluqueño.