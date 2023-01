Toni Otero: "Nos faltó actitud, fue una derrota dura"

Toni Otero, entrenador del Pontevedra CF, calificó de “dura” la derrota(3-0) sufrida por su equipo a manos de la Real Balompédica Linense este domingo en La Línea. “Ha faltado actitud, no ha faltado nada más”, dijo con rotundidad, al tiempo que repitió en varias ocasiones: “Yo soy el único culpable de haber perdido este partido”.

“Creo que hicimos una buena primera parte, salimos bastante bien en la segunda, pero un desajuste nos hace encajar el primer gol y a partir de ahí el equipo bajó los brazos ya no hubo partido”, explicó el preparador de los gallegos, que deslizó que “aunque no es excusa” tanto él como su cuerpo técnico habían tenido “poco tiempo para preparar” el duelo con los que entrena Rafa Escobar.

El mister recordó que se había visto obligado a sustituir a Brais Abelenda y Borja Domínguez por lesión y subrayó que la salida de este último desquebrajó el trabajo defensivo que venía llevando a cabo el conjunto grana.

“Yo me hago responsable y soy el primero en admitir que esto tiene que mejorar y en eso estaremos las próximas semanas”, agregó. “Les he dicho a mis jugadores lo que pienso de ellos, que lógicamente no lo voy a repetir en rueda de prensa. En la caseta se dijeron a la cara las cosas que se tenían que decir”

“Nos faltó actitud, ganar duelos, ser un equipo intenso, ser un equipo agresivo, hacer faltas... lo que hizo el equipo contrario”, detalló el míster, que puso como ejemplo la actitud del veterano atacante brasileño Charles Dias. “Ésa es la realidad, pero quiero que tanto los jugadores como la gente entiendan que los responsables somos los que mandamos, pero los futbolistas tienen que dar un paso al frente, porque de la situación en la que estamos solo se sale con actitud”.

“Hay que levantar el ánimo, porque ya lo dije el viernes, creo que esta plantilla es lo suficientemente competitiva cuando está bien y cuando quiere para competir en esta categoría”, sostuvo.

Con respecto a la Balona dijo: “Es un equipo intenso, bueno, que corre muy bien el espacio, con jugadores que tratan muy bien el balón. Nos lo esperábamos como lo hemos visto, pero no fuimos capaces de interprepar su juego, especialmente en la última media hora".

"Es verdad que antes tuvo alguna ocasión, alguna situación de peligro, el tiro al larguero... pero eran jugadas desde fuera del área y lo mismo nosotros pudimos ponernos por delante si Masogo mete la que tuvo”, concluyó.